Polityczne przepychanki. Przytyk Mentzena o lewicy rozsierdził Pełczyńską-Nałęcz. W tle Burj Khalifa, wyzysk oraz "islamska tyrania"

  • Polityka
  • opublikowano:
Polityczne przepychanki przy niedzieli. Przytyk Mentzena o lewicy rozsierdził Pełczyńską-Nałęcz. W tle Burj Khalifa, wyzysk oraz "islamska tyrania". Na zdjęciu Mentzen oraz wpis Pełczyńskiej-Nałęcz (screen z X) / autor: Fratria/X-Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (screen z X)
Polityczne przepychanki przy niedzieli. Przytyk Mentzena o lewicy rozsierdził Pełczyńską-Nałęcz. W tle Burj Khalifa, wyzysk oraz "islamska tyrania". Na zdjęciu Mentzen oraz wpis Pełczyńskiej-Nałęcz (screen z X) / autor: Fratria/X-Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (screen z X)

Sławomir Mentzen pochwalił się na portalu X zdjęciem z Dubaju. Lider Konfederacji stanął na tle Burj Khalifa, a w swoim wpisie nawiązał do szeroko rozumianej lewicy. Odpowiedź przyszła ze strony minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Polityk Polski 2050 nie szczędziła Mentzenowi uszczypliwości.

Mentzen o lewicy

Najwyższy budynek na świecie - Burj Khalifa w zamierzeniu jego projektantów miał symbolizować rozmiar głupoty socjalistów, lewaków, zwolenników socjalu dla imigrantów, fanów regulacji i wysokich podatków, klimatystów, płaskoziemców oraz dziennikarzy. Wyszło doskonale

— napisał prezes Nowej Nadziei na portalu X.

Pełczyńska-Nałęcz odpowiada Mentzenowi

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) postanowił odpowiedzieć byłemu kandydatowi na prezydenta.

Kolejna urocza fotka Pana Mentzena z Emiratów. Najwyższy budynek świata, przy budowie którego zginęło kilkadziesiąt osób, pracowali po 16h dziennie w temperaturze nawet do 50°C. Wszystko po to aby kilkaset super bogatych gości mogło kupić apartament za kilka milionów Euro (ponad 30 tys zł za m2). My w Polsce nie potrzebujemy takich pomników wyzysku. Potrzebujemy wielu normalnych mieszkań, dostępnych dla normalnych ludzi. Zbudowanych z poszanowaniem praw budujących. Naprawdę Panie Mentzen skończ Pan ten zachwyt nad islamską tyranią, jako wzorem do naśladowania dla Polski - oszczędź nam żenady, a sobie wstydu

— skomentowała.

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych