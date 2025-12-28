Sławomir Mentzen pochwalił się na portalu X zdjęciem z Dubaju. Lider Konfederacji stanął na tle Burj Khalifa, a w swoim wpisie nawiązał do szeroko rozumianej lewicy. Odpowiedź przyszła ze strony minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Polityk Polski 2050 nie szczędziła Mentzenowi uszczypliwości.
Mentzen o lewicy
Najwyższy budynek na świecie - Burj Khalifa w zamierzeniu jego projektantów miał symbolizować rozmiar głupoty socjalistów, lewaków, zwolenników socjalu dla imigrantów, fanów regulacji i wysokich podatków, klimatystów, płaskoziemców oraz dziennikarzy. Wyszło doskonale
— napisał prezes Nowej Nadziei na portalu X.
Pełczyńska-Nałęcz odpowiada Mentzenowi
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) postanowił odpowiedzieć byłemu kandydatowi na prezydenta.
Kolejna urocza fotka Pana Mentzena z Emiratów. Najwyższy budynek świata, przy budowie którego zginęło kilkadziesiąt osób, pracowali po 16h dziennie w temperaturze nawet do 50°C. Wszystko po to aby kilkaset super bogatych gości mogło kupić apartament za kilka milionów Euro (ponad 30 tys zł za m2). My w Polsce nie potrzebujemy takich pomników wyzysku. Potrzebujemy wielu normalnych mieszkań, dostępnych dla normalnych ludzi. Zbudowanych z poszanowaniem praw budujących. Naprawdę Panie Mentzen skończ Pan ten zachwyt nad islamską tyranią, jako wzorem do naśladowania dla Polski - oszczędź nam żenady, a sobie wstydu
— skomentowała.
