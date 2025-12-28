TYLKO U NAS

Arciszewska: Przemówienie prezydenta jest niewygodne dla Tuska, który mówił, że jest najbardziej proniemieckim politykiem w RP

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

To przemówienie jest niewygodne dla Donalda Tuska, który mówił, że jest najbardziej proniemieckim politykiem w Polsce” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki w Poznaniu: Powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w imieniu kolebki polskości. „Nie możemy porzucić naszej odwagi!”

Wczoraj obchodziliśmy 107. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, które miało na celu powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów.

Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego powstania wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, Ziemi Wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków Ziemia Wielkopolska.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych