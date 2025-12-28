„Lepiej wszystko rozmyć, bo dotychczasowe nazewnictwo może kogoś urazić, wykluczyć albo – co gorsze - pozwolić się domyślić, kto robi co i dlaczego” - napisał Leszek Miller na portalu X, odnosząc się do nowelizacji w Kodeksie Pracy, która zakazuje określać płeć przy poszukiwaniu pracownika.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wzięła w obronę absurdalne przepisy, które obowiązują od 24 grudnia 2025 roku. W ofertach pracy nie można od tego dnia określać płci potencjalnego pracownika.
Miller bezlitosny dla lewicy
Były premier Leszek Miller odkąd udał się na polityczną emeryturę, co jakiś czas pokazuje, że potrafi celnie ocenić absurdy rzeczywistości.
Lewica odniosła wielki sukces. Z rynku pracy znikają stolarz, przedszkolanka i opiekunka. Nie dlatego, że wymarli, tylko dlatego, że mają płeć. A płeć – jak wiadomo – jest dziś podejrzana
— napisał na portalu X.
Zamiast nich pojawia się więc „osoba wykonująca prace stolarskie”, „osoba realizująca czynności wychowania przedszkolnego” oraz „osoba do spraw opiekuńczych”. Lepiej wszystko rozmyć, bo dotychczasowe nazewnictwo może kogoś urazić, wykluczyć albo – co gorsze - pozwolić się domyślić, kto robi co i dlaczego
— dodał.
Emerytowany polityk podsumował to jakże wymowną konstatacją…
Skoro nie wolno już nazywać rzeczy po imieniu, to nie ma się co dziwić, że coraz trudniej odróżnić zdrowy rozsądek od absurdu
— spuentował.
Polska pikuje w otchłań gospodarczej i politycznej degrengolady. Lewica zdaje się mieć to gdzieś i zajmuje się nikomu niepotrzebnymi absurdami, zamiast realną naprawą państwa…
