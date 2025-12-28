„Uważam, że to dużo ważniejszy problem, niż nastrój. To świadomość narodowa, jak ci ludzie działają względem Polski i Polaków. Jaki jest ich kierunek niszczenia polskości i bezpieczeństwa. Zwłaszcza w momencie, gdy prezydent mówi o kluczowym Powstaniu Wielkopolskim, w tym momencie mamy świadomość, że ludzie ze strony rządu raczej reprezentują stronę niemiecką” - powiedział wiceprezes PiS Antoni Macierewicz w „Kontrze Stanisławskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wybuczenia przedstawicieli władzy podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
Obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego
TVP w likwidacji przerwała przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego z okazji wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Komu ono przeszkadzało?
Nie ma wątpliwości, że chodzi o pana Donalda Tuska. To człowiek, który robi wszystko, zęby kompromitować Polskę, a w szczególności pana prezydenta. Robił wszystko, żeby nie uznawać pana prezydenta. Obawiam się, że jego ludzie cały czas działają w ten sposób. Ten sposób podejścia do fundamentalnego postępowania wobec pana prezydenta ma charakter kompromitujący dla Tuska, to pokazuje jakim jest człowiekiem
— powiedział były szef MON.
Prezydent Nawrocki był witany gromkimi brawami, z kolei przedstawiciele władzy zostali wybuczani. Czy to pokazuje nastrój społeczny względem rządu?
Uważam, że to dużo ważniejszy problem, niż nastrój. To świadomość narodowa, jak ci ludzie działają względem Polski i Polaków. Jaki jest ich kierunek niszczenia polskości i bezpieczeństwa. Zwłaszcza w momencie, gdy prezydent mówi o kluczowym Powstaniu Wielkopolskim, w tym momencie mamy świadomość, że ludzie ze strony rządu raczej reprezentują stronę niemiecką
— stwierdził.
Tusk unika państwowych obchodów
Premier unika kolejnych ważnych uroczystości państwowych.
Tak jest od wielu dziesiątków lat. Pan Tusk nie chce reprezentować naszej niepodległości, nie zajmuje się nią. Nie analizuje jej znaczenia dla naszej przyszłości. To zachowanie jest realizowane od dawna i kształtuje jego polityczne dążenia
— ocenił poseł PiS.
Czy to jest odzwierciedlenie nastrojów w elektoracie Tuska?
Oczywiście, nie ma wątpliwości. To jest jego program i dążenie. Niepodległość nie ma dla niego znaczenia. Działa tak, żeby nie było świadomości narodowej, jak ważna jest niepodległość
— dodał Macierewicz.
Neo-TVP zapowiedziała serial
TVP zapowiedziało serial o Funduszu Sprawiedliwości i Pegasusie. Czy to przygotowanie do wyborów w 2027 roku?
Nie wiem, czy chodzi tylko o wybory w 2027 roku. Myślę, że chodzi o uzasadnienie analizy ataku, którą przygotowują politycy przeciwko naszym formacjom. Traktuje to bardzo poważnie. Będziemy mieć realizowaną antypolską propagandę i przeciwko PiS. Przeciwko tym, którzy kształtowali Polskę do 2023 roku, dzięki czemu jesteśmy ciągle najbardziej rozwijającym się państwem w Europie. To jest wielkie osiągnięcie
— powiedział polityk.
Żurek się kompromituje
Jak długo Waldemar Żurek wytrzyma na stanowisku?
On próbuje przywracać atak na pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dlatego, że wyrzucił tych prawników, którzy jednoznacznie twierdzą, że trzeba sobie zdawać sprawę, iż jeszcze rok prokuratura powinna badać dramat smoleński. On chce to za wszelką cenę zlikwidować. Jego działania obejmują cały problem polskiej niepodległości i dramatów, które trzeba wyjaśniać, a nie ograniczać tak, jak on to robi […] Kompromitacja działania pana Żurka to rzecz powszechna i wszyscy zdają sobie z tego sprawę
— stwierdził poseł PiS.
Fatalne rządy ekipy Tuska
Ocena ostatnich 12 miesięcy rządów Koalicji 13 Grudnia.
Kompromitacja z punktu widzenia, jako reprezentacji Polski. Przygotowanie całej struktury antypaństwowej. W ramach UE zostały przygotowane wszystkie instrumenty, które mają zlikwidować gospodarkę, ale też możliwość działania z USA. Z państwem, dla którego Polska jest ważna, a dla nas USA gwarantuje sojusz niepodległościowy. Ci, którzy rządzą są antypolscy i antyniepodległościowi
— dodał wiceprezes PiS.
Pozycja prezydenta Nawrockiego
Pozycja prezydenta Nawrockiego w Polsce i na świecie.
Współpraca narodu z panem prezydentem jest bardzo silna. W związku z tym, formacja rządowa działa przeciwko panu prezydentowi, dąży do jego obalenia, zwłaszcza minister związany ze sprawiedliwością. Również nowy szef Sejmu RP. Miejmy świadomość o narodowej sile prezydenta oraz jednoznacznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi
— ocenił były szef MON.
Zełenski spotka się z Trumpem
Spotkanie Trump-Zełenski. Czy zapadną wiążące decyzje?
Wszystko na to wskazuje, dlatego, że Zełenski oświadczył ostatnio, że koncepcja, która ma doprowadzić do zahamowania wojny, jest już uzgodniona z USA. Wiele wskazuje na to, że środowisko rosyjskie deklaruje możliwość porozumienia
— stwierdził Macierewicz.
