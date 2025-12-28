Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego we wpisie na platformie X po jego wczorajszej deklaracji o gotowości do obrony zachodniej granicy RP.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki w Poznaniu: Powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w imieniu kolebki polskości. „Nie możemy porzucić naszej odwagi!”
Fenomen powstania wielkopolskiego
Wczoraj obchodziliśmy 107. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, które miało na celu powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów.
Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego powstania wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, Ziemi Wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków Ziemia Wielkopolska. A jest przecież w istocie kolebką polskości, jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita, bo to tu, na Ziemi Wielkopolskiej, tysiąc lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku. Koronę, która jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego, która jest zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej. Ale też koroną, która tak dużo mówi o naszej narodowej wspólnie. Otwartej na Zachód, ale gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli Powstańcy Wielkopolscy
— mówił wczoraj Prezydent RP Karol Nawrocki w Poznaniu w czasie obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Sikorski: „Zagrożenie jest żadne”
Do tych słów nawiązał szef MSZ Radosław Sikorski w serwisie X.
Pragnę uspokoić Pana Prezydenta, że dopóki Niemcy są w NATO i UE, a rządzą nimi chrześcijańscy lub socjal demokraci, zagrożenie naszej zachodniej granicy jest żadne. Powstać mogłoby dopiero, gdyby władzę za Odrą objęli eurofobiczni nacjonaliści
— napisał Sikorski, atakując prezydenta Nawrockiego.
X/wPolityce.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749283-co-za-buta-sikorski-uspokaja-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.