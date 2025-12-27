Prof. Żerko do Stefaniaka: Czy to Pan osobiście wydał polecenie mojemu przełożonemu, by zrobić ze mną porządek?

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prof. Stanisław Żerko, historyk, analityk Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, na platformie X zasugerował, że polityk PSL Jakub Stefaniak, zastępca szefa KPRM, mógł wydać polecenie dyrektorowi Instytutu Zachodniego, aby „zrobił z nim porządek”. Co znamienne, do momentu powstania tej publikacji Stefaniak nie odpowiedział bezpośrednio na zarzuty prof. Żerki, chociaż był aktywny w mediach społecznościowych.

Panie sekretarzu stanu w KPRM, Panie Jakubie Stefaniak - czy to Pan - jako nadzorca Instytutu Zachodniego - osobiście wydał polecenie mojemu przełożonemu, by zrobić ze mną porządek? Dostałem w tej sprawie oficjalne pismo tuż przed Świętami, mam 14 dni na odpowiedź

— napisał na platformie X prof. Stanisław Żerko, analityk Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, oznaczając w tym wpisie Jakuba Stefaniaka.

Reakcja Stefaniaka

Do momentu powstania tej publikacji Stefaniak nie odpisał samemu prof. Żerce. Nie wprost odniósł się jednak do pytań jednego z użytkowników X.

Panie Jakubie Stefaniak, to prawda? Wykorzystuje pan swoją polityczną pozycję do rujnowania życia innym? Takie macie teraz w PSLu standardy? Będziecie pozbawiać pracy tych, którzy krytykują obecną władzę?

— zapytał użytkownik X używający pseudonimu „Wolność Słowa”.

Żaden pisowiec w życiu słowa prawdy nie powiedział. Pozdrawiam

— odpowiedział Jakub Stefaniak, tym samym nie odnosząc się szerzej do sprawy. Najpewniej „pisowcem” nazwał prof. Żerkę, chociaż historyk ten nie jest i nie był politykiem PiS-u, a nie raz zdarzało mu się krytykować w mediach społecznościowych również działania tej partii, chociaż obecnie jest bardziej krytyczny wobec obecnej władzy i prawdopodobnie właśnie za to jest teraz szykanowany w Instytucie Zachodnim.

Wcześniej Stefaniak - już nie w odniesieniu do sytuacji z prof. Żerką - na platformie X zamieścił nagranie o tym, że „poblokował prawicowych trolle”. Dobrze by było jednak, by zamiast chwalić się takimi dziecinnymi działaniami, rzeczowo odpowiedział na pytanie prof. Żerki.

Adam Stankiewicz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych