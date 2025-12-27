Prof. Stanisław Żerko, historyk, analityk Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, na platformie X zasugerował, że polityk PSL Jakub Stefaniak, zastępca szefa KPRM, mógł wydać polecenie dyrektorowi Instytutu Zachodniego, aby „zrobił z nim porządek”. Co znamienne, do momentu powstania tej publikacji Stefaniak nie odpowiedział bezpośrednio na zarzuty prof. Żerki, chociaż był aktywny w mediach społecznościowych.
Panie sekretarzu stanu w KPRM, Panie Jakubie Stefaniak - czy to Pan - jako nadzorca Instytutu Zachodniego - osobiście wydał polecenie mojemu przełożonemu, by zrobić ze mną porządek? Dostałem w tej sprawie oficjalne pismo tuż przed Świętami, mam 14 dni na odpowiedź
— napisał na platformie X prof. Stanisław Żerko, analityk Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, oznaczając w tym wpisie Jakuba Stefaniaka.
Reakcja Stefaniaka
Do momentu powstania tej publikacji Stefaniak nie odpisał samemu prof. Żerce. Nie wprost odniósł się jednak do pytań jednego z użytkowników X.
Panie Jakubie Stefaniak, to prawda? Wykorzystuje pan swoją polityczną pozycję do rujnowania życia innym? Takie macie teraz w PSLu standardy? Będziecie pozbawiać pracy tych, którzy krytykują obecną władzę?
— zapytał użytkownik X używający pseudonimu „Wolność Słowa”.
Żaden pisowiec w życiu słowa prawdy nie powiedział. Pozdrawiam
— odpowiedział Jakub Stefaniak, tym samym nie odnosząc się szerzej do sprawy. Najpewniej „pisowcem” nazwał prof. Żerkę, chociaż historyk ten nie jest i nie był politykiem PiS-u, a nie raz zdarzało mu się krytykować w mediach społecznościowych również działania tej partii, chociaż obecnie jest bardziej krytyczny wobec obecnej władzy i prawdopodobnie właśnie za to jest teraz szykanowany w Instytucie Zachodnim.
Wcześniej Stefaniak - już nie w odniesieniu do sytuacji z prof. Żerką - na platformie X zamieścił nagranie o tym, że „poblokował prawicowych trolle”. Dobrze by było jednak, by zamiast chwalić się takimi dziecinnymi działaniami, rzeczowo odpowiedział na pytanie prof. Żerki.
