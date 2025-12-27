Podczas obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu mocne wystąpienie do zebranych przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich wygłosił prezydent Karol Nawrocki. Okazuje się, że głowa państwa została bardzo entuzjastycznie przywitana przez Polaków, którzy brali udział w tych uroczystościach. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w przypadku przedstawicieli Koalicji 13 grudnia - zostali wybuczeni i wygwizdani.
Gdy prowadzący uroczystości konferansjer powitał prezydenta Karola Nawrockiego, od razu przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich rozległy się entuzjastyczne okrzyki, gromkie oklaski, ludzie zaczęli też spontanicznie skandować imię prezydenta.
Wówczas byli Oni. Dzisiaj jesteśmy my - Polacy w XXI wieku. Musimy myśleć o naszej narodowej tożsamości i naszym dziedzictwie kulturowym. To nasz obowiązek. Musimy robić wszystko, żeby Polska pozostała Polską, oparta o fundamenty (…), ale też o tę krew, która została przelana dla tych fundamentów. Dzisiaj jesteśmy my i z Powstania Wielkopolskiego musimy wyczytać to, że Polacy jako narodowa wspólnota muszą przez dziesiątki lat ciężko pracować, bo Powstanie Wielkopolskie spotyka dwie wspaniałe polskie tradycje - pozytywistyczną i romantyczną (…). Musimy być dzisiaj tacy samy jak oni, gotowi do ciężkiej pracy, jeśli tylko to możliwe, jeśli tylko nasze bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Ale tak musimy być gotowi też do tego, aby mieć odwagę, gdy przychodzi konflikt, bądź wojna. Nie możemy porzucić naszej odwagi!
— mówił między innymi w czasie swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki.
Przedstawiciele Koalicji 13 grudnia wygwizdani
Uczestnicy uroczystości w zupełnie inny sposób niż głowę państwa przywitali przedstawicieli Koalicji 13 grudnia. Po tym, gdy prowadzący uroczystość powitał Wiesława Szczepańskiego, wiceministra MSWiA, który podczas obchodów reprezentował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, natychmiast rozległo się buczenie i gwizdy. Podobnie sytuacja wyglądała w momencie, gdy witany był Adam Szłapka, rzecznik rządu.
Powstanie Wielkopolskie
Obchody organizuje od lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Po centralnych uroczystościach prezydent przeszedł ulicami miasta w Marszu Powstania Wielkopolskiego. Następnie, na placu Kolegiackim, Karol Nawrocki będzie gościem „Śpiewanek Powstańczych”; koncertu pieśni patriotycznych.
Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zwycięskim zrywem niepodległościowym na terenie zaborów. W listopadzie 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy święto to obchodzono miesiąc później, w 103. rocznicę insurekcji.
