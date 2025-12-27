TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Monika Pawłowska: Liczę na ludzkie traktowanie górników i wejście w buty tych ludzi przez ministra, który tam przyjedzie

autor: screenshot sejm.gov.pl
Musimy pamiętać o tym, że te osoby trafią na bruk. Są zagrożone tym, że ich rodziny nie będą miały bardzo często jednego źródła utrzymania. Więc liczę na ludzkie traktowanie i wejście w buty tych ludzi przez ministra, który tam przyjedzie. Czy wierzę, że będzie to pozytywnie załatwione? Bardzo bym tego chciała, ale patrząc na te poprzednie dwa lata, nie mam szczególnej nadziei” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Monika Pawłowska.

CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ NEWS. Przełom ws. protestu w kopalni „Silesia”. Minister Motyka przyspieszy spotkanie z górnikami! Znamy nową datę

Górnicy z PG „Silesia” protestują pod ziemią od 22 grudnia bm. od godziny 6. Spędzili tam całe święta Bożego Narodzenia. Walczą oni o to, aby kopalnia cały czas istniała. Dziś odbyła się Msza św. dla rodzin protestujących w Czechowicach-Dziedzicach.

Jak dowiedziała się Telewizja wPolsce24, minister energii Miłosz Motyka pochylił się nad pismem Górniczej Solidarności i przyspieszył spotkanie z przedstawicielami protestujących w „Silesii” górników, które przełożono z 7 stycznia na 29 grudnia na godzinę 11:00. Rozmowy mają się odbyć w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

„To po prostu wyjątkowo nieludzkie”

Zdaniem Moniki Pawłowskiej „w tym rządzie na Polakach i na dobru naszych obywateli nikomu nie zależy”.

A druga rzecz jest taka, że mamy największy rząd chyba w historii Polski i to, że teraz minister Motyka raczy pojechać do górników, to nie jest żaden wyczyn. Ta sprawa powinna być załatwiona przed świętami. Ci ludzie powinni spędzić po ludzku święta z rodzinami, w cieple rodzinnym, w miłej atmosferze, a nie pod ziemią

— powiedziała gość Telewizji wPolsce24.

Władza, którą wybierają obywatele, nie powinna liczyć na to, że po prostu ktoś się zmęczy i wyjedzie na powierzchnię. Jakim nieludzkim trzeba być, żeby jako rząd, jako osoby odpowiedzialne za państwo liczyć na to, że jego obywatele, zwłaszcza tak ciężko pracujący, po prostu się zmęczą i wyjadą na powierzchnię, albo nie wytrzymają psychicznie i będą chcieli spędzić święta ze swoimi rodzinami. To po prostu jest wyjątkowo nieludzkie traktowanie obywatela

— zaznaczyła poseł PiS.

„Minister powinien wejść w buty górników”

Monika Pawłowska chciałaby, żeby w tym konkretnym przypadku sprawa zostanie pozytywnie rozwiązana.

Musimy pamiętać o tym, że te osoby trafią na bruk. Są zagrożone tym, że ich rodziny nie będą miały bardzo często jednego źródła utrzymania. Więc liczę na ludzkie traktowanie i wejście w buty tych ludzi przez ministra, który tam przyjedzie. Czy wierzę, że będzie to pozytywnie załatwione? Bardzo bym tego chciała, ale patrząc na te poprzednie dwa lata, nie mam szczególnej nadziei

— wskazała.

Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka

