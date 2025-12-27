„To jest dobra informacja, że to spotkanie [górników z ministrem Motyką - przyp. - red.] będzie przyspieszone. To jest też sukces Górniczej Solidarności, która postawiła sprawę jasno” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Joanna Borowiak.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ NEWS. Przełom ws. protestu w kopalni „Silesia”. Minister Motyka przyspieszy spotkanie z górnikami! Znamy nową datę
Górnicy z PG „Silesia” protestują pod ziemią od 22 grudnia bm. od godziny 6. Spędzili tam całe święta Bożego Narodzenia. Walczą oni o to, aby kopalnia cały czas istniała. Dziś odbyła się Msza św. dla rodzin protestujących w Czechowicach-Dziedzicach.
Jak dowiedziała się Telewizja wPolsce24, minister energii Miłosz…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749251-borowiak-przyspieszenie-spotkania-to-sukces-solidarnosci