Jak dowiedziała się Telewizja wPolsce24, minister energii Miłosz Motyka przychylił się do pisma NSZZ „Solidarność” i przyspieszył spotkanie z przedstawicielami protestujących w „Silesii” górników.

O komentarz poproszona została Mariola Miodońska ze Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Pan minister przychylił się do prośby Związku Zawodowego Górników w Polsce, mając na uwadze zdrowie pracowników protestujących i zmienił termin spotkania z 7 stycznia na 29 grudnia na godzinę 11:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

— poinformowała w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Rafałem Jarząbkiem.

O takie spotkanie nam chodziło. Przypomnijmy, że jest to szósta doba, gdzie ci ludzie protestują. Robimy wszystko, żeby ci ludzie mogli zakończyć protest i wyjechać do swoich rodzin

— dodała.

Przypomnijmy, protestujący domagają się przyjazdu do Czechowic-Dziedzic ministra energii Miłosza Motyki, który jeszcze przed świętami prosił ich o zawieszenie akcji i przystąpienie do rozmów… po 6 stycznia. W przesłanym drugim piśmie zadeklarował gotowość wsparcia dialogu społecznego i rozwiązania sporu, jak również zaprosił protestujących oraz związkowców na posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które zaplanowano na 7 stycznia w śląskim urzędzie wojewódzkim.

Rozmowy górników z Motyką

Czy do spotkania górnicy będą przebywać pod ziemią?

Tak, musimy przyjechać z jakimiś wiążącymi decyzjami. Na to będziemy naciskać, żeby dostali jakieś konkretne rozwiązania na piśmie

— wyjaśniła Miodońska.

Z jakimi postulatami związkowcy pojadą na spotkanie z Motyką?

Przede wszystkim, żeby nasi ludzie zostali objęci osłonami socjalnymi, tak jak w całym górnictwie. Żebyśmy mogli być wpisani do ustawy ochronnej lub jakiekolwiek inne rozwiązanie dające naszym pracownikom taką samą możliwość skorzystania w przypadku upadłości firmy, czy likwidacji jak w całym górnictwie

— usłyszał reporter Telewizji wPolsce24.

Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24

