Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz przypomniał gen. Stanisławowi Koziejowijego spotkania z szefem rosyjskiej FSB Patruszewem. Koziej stwierdził, że prezydent Nawrocki ma słabe relacje z Donaldem Trumpem.
Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz przypomniał gen. Stanisławowi Koziejowijego spotkania z szefem rosyjskiej FSB Patruszewem. Koziej stwierdził, że prezydent Nawrocki ma słabe relacje z Donaldem Trumpem.

Gen. Stanisław Koziej wycelował w prezydenta Karola Nawrockiego i spudłował. „Trump nie zaprasza Prezydenta RP na rozmowy w sprawie Ukrainy i bezpieczeństwa Europy” - napisał w mediach społecznościowych na temat rozmowy telefonicznej, w której Trump w ogóle nie bierze udziału. „Trzymał klamki Patruszewa w ‘dialogu strategicznym’ BBN z RB FR i obudził się Pan w lutym 2014 r. z klamką w nocniku!” - odpowiedział mu obecny szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mieli przeprowadzić dziś rozmowę telefoniczną, w której mieli wziąć także udział przedstawiciele europejskich krajów. Potem okazało się jednak, że chodziło o rozmowę bez udziału Donalda Trumpa. Rozmowa ma dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dla byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja to świetna okazja, by uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego. Generał jednak źle wycelował, bo trafił kulą w płot.

USA lekceważą strategicznie Polskę, skoro D. Trump nie zaprasza Prezydenta RP na rozmowy w sprawie Ukrainy i bezpieczeństwa Europy, gdy rozmawia o tym z W. Zełeńskim i zdalnie z innymi przywódcami europejskimi. Ta klamka, której się trzymamy, zaczyna parzyć

— napisał na X gen. Stanisław Koziej, były szef BNN za prezydentury Bronisława Komorowskiego.

Sęk w tym, że w tej rozmowie telefonicznej Donald Trump nie będzie brał udziału. Uczestniczyć w niej będzie za to zaprzyjaźniona z Donaldem Tuskiem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wcześniej agencja Reutera podała, że w rozmowie miałby wziąć udział także prezydent USA Donald Trump, ale ta informacja była nieprecyzyjna. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump mają spotkać się w Palm Beach na Florydzie o godz. 15 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce).

A pamięta pan Patruszewa?

Obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego szybko ostudził krytykę gen. Kozieja, przypominając mu kierunek jego własnej prorosyjskiej polityki z czasów już po katastrofie smoleńskiej. Spotkania z szefem rosyjskiej FSB.

Pan, Panie Profesorze Stanisławie Koziej się trzymał klamki Patruszewa w „dialogu strategicznym” BBN z RB FR i obudził się Pan w lutym 2014 r. z klamką w nocniku!

Proszę Prezydenta RP nie przebierać we własne błędy i klamki!

— napisał w mediach społecznościowych szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Warto przypomnieć, że Nikołaj Patruszew to były szef rosyjskiej FSB, z którym Koziej spotkał się w Moskwie 8 maja 2010 roku, podczas wizyty delegacji polskiej z Bronisławem Komorowskim. Rozmowy dotyczyły współpracy w obszarze bezpieczeństwa. Na zaproszenie Kozieja jako szefa BBN Patruszew przyjechał do Polski zimą w 2011 r.

Podpisany został „Plan współpracy między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2012”, wypełniający treścią stosunki polsko-rosyjskie na szczeblu biur bezpieczeństwa obu państw

— brzmi komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego z 2 lutego 2011 r.

