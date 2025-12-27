Wideo wPolsce24

Wzruszający list matek, żon, sióstr i partnerek do protestujących górników w "Silesii"! "Jesteśmy z Wami każdą myślą i każdym uderzeniem serca"

Wzruszający list matek, żon i sióstr do protestujących górników w "Silesii". "Jesteśmy z Wami każdą myślą i każdym uderzeniem serca". Na zdjęciu rodziny protestujących górników / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz
Wzruszający list matek, żon i sióstr do protestujących górników w "Silesii". "Jesteśmy z Wami każdą myślą i każdym uderzeniem serca". Na zdjęciu rodziny protestujących górników / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Trwa szósta doba protestu górników w kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Do strajkujących został wystosowany specjalny list. Od matek, sióstr, żon i partnerek. „Prosimy tylko o jedno - dbajcie o siebie nawzajem. Oddychajcie, odpoczywajcie, trzymajcie się razem. Czekamy na Was. Zawsze. Wróćcie do nas cali. Z podniesioną głową. Z poczuciem, że zrobiliście wszystko, co było trzeba” - czytamy w liście do górników, którego treść opublikowała Telewizja wPolsce24.

SZCZĘŚĆ BOŻE. Kochani, piszemy do Was z miejsc, w których na co dzień bije nasze życie - z domów, kuchni, podwórek, spod bram i okiem. Choć dzielą nas metry ziemi i cisza podziemi, jesteśmy z Wami każdą myślą i każdym uderzeniem serca

— czytamy.

Wiemy, że nie zeszliście pod ziemię z lekkomyślności. Zeszliście tam z godności, z odpowiedzialności, z troski o przyszłość nie tylko swoją, ale i naszych rodzin, dzieci, całych pokoleń. Wasz protest to nie bunt, to wołanie o szacunek dla pracy, która od zawsze była ciężka, niebezpieczna i niedoceniana

— dodano.

Kobiety przekazały, że martwią się każdego razu, gdy mężczyźni zjeżdżają w głąb kopalni.

Każda z nas nosi w sobie ten sam lęk - o Wasze zdrowie, siły, oddech. Każda liczy godziny, każda nasłuchuje wiadomości. Ale obok strachu jest też duma. Ogromna, cicha duma z Waszej odwagi, wytrwałości i solidarności. Z tego, że trzymacie się razem, że nie zostawiacie nikogo w tyle

— napisano w liście.

Kobiety apelują do górników

Pamiętajcie, że nie jesteście tam sami. Jesteśmy z Wami w modlitwach, w rozmowach szeptanych po nocach, w spojrzeniach dzieci pytających, kiedy wrócicie. Wasza walka ma sens. Wasz głos ma znaczenie. A Wasza siła daje siłę nam

— kontynuowano.

Na koniec kobiety poprosiły o solidarność wśród górników oraz bezpieczny powrót do domu.

Prosimy tylko o jedno - dbajcie o siebie nawzajem. Oddychajcie, odpoczywajcie, trzymajcie się razem. Czekamy na Was. Zawsze. Wróćcie do nas cali. Z podniesioną głową. Z poczuciem, że zrobiliście wszystko, co było trzeba

— zaapelowały.

Z miłością, wiarą i nadzieją - z mocą Siły Wyższej, jakkolwiek każdy ją pojmuje. Wasze żony, partnerki, matki i siostry

— spuentowały autorki.

Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24

