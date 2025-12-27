Trwa szósta doba protestu górników w kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Do strajkujących został wystosowany specjalny list. Od matek, sióstr, żon i partnerek. „Prosimy tylko o jedno - dbajcie o siebie nawzajem. Oddychajcie, odpoczywajcie, trzymajcie się razem. Czekamy na Was. Zawsze. Wróćcie do nas cali. Z podniesioną głową. Z poczuciem, że zrobiliście wszystko, co było trzeba” - czytamy w liście do górników, którego treść opublikowała Telewizja wPolsce24.
SZCZĘŚĆ BOŻE. Kochani, piszemy do Was z miejsc, w których na co dzień bije nasze życie - z domów, kuchni, podwórek, spod bram i okiem. Choć dzielą nas metry ziemi i cisza podziemi, jesteśmy z Wami każdą myślą i każdym uderzeniem serca
— czytamy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Andrzej Adamczyk: Minister Motyka powinien pożegnać się ze swoją teką. Solidaryzujemy się z górnikami
Wiemy, że nie zeszliście pod ziemię z lekkomyślności. Zeszliście tam z godności, z odpowiedzialności, z troski o przyszłość nie tylko swoją, ale i naszych rodzin, dzieci, całych pokoleń. Wasz protest to nie bunt, to wołanie o szacunek dla pracy, która od zawsze była ciężka, niebezpieczna i niedoceniana
— dodano.
Kobiety przekazały, że martwią się każdego razu, gdy mężczyźni zjeżdżają w głąb kopalni.
Każda z nas nosi w sobie ten sam lęk - o Wasze zdrowie, siły, oddech. Każda liczy godziny, każda nasłuchuje wiadomości. Ale obok strachu jest też duma. Ogromna, cicha duma z Waszej odwagi, wytrwałości i solidarności. Z tego, że trzymacie się razem, że nie zostawiacie nikogo w tyle
— napisano w liście.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Maria Koc: Rząd Donalda Tuska nie interesuje się ani górnikami, ani ludzkim losem, ani zamykanymi zakładami pracy
Kobiety apelują do górników
Pamiętajcie, że nie jesteście tam sami. Jesteśmy z Wami w modlitwach, w rozmowach szeptanych po nocach, w spojrzeniach dzieci pytających, kiedy wrócicie. Wasza walka ma sens. Wasz głos ma znaczenie. A Wasza siła daje siłę nam
— kontynuowano.
Na koniec kobiety poprosiły o solidarność wśród górników oraz bezpieczny powrót do domu.
Prosimy tylko o jedno - dbajcie o siebie nawzajem. Oddychajcie, odpoczywajcie, trzymajcie się razem. Czekamy na Was. Zawsze. Wróćcie do nas cali. Z podniesioną głową. Z poczuciem, że zrobiliście wszystko, co było trzeba
— zaapelowały.
Z miłością, wiarą i nadzieją - z mocą Siły Wyższej, jakkolwiek każdy ją pojmuje. Wasze żony, partnerki, matki i siostry
— spuentowały autorki.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Piąty dzień protestu górników. Motyka wciąż nie przyjechał. „Nie warto tracić zdrowia dla człowieka, który ma nas gdzieś”
— Minister energii napisał do górników kopalni „Silesia” protestujących pod ziemią. Piotr Duda: „Kolejne skandaliczne pismo od min. Motyki”
— Kolejna doba protestów w „Silesii”. Górnicy z przesłaniem do rządu Tuska. Poruszająca relacja jednej z rodzin: „Jesteśmy dumni i razem z nim”
Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749236-protest-w-silesii-wzruszajacy-list-bliskich-do-gornikow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.