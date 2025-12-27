„Rolnictwo to jest królik doświadczalny, bo to jest uderzenie w klasę średnią, we właścicieli i jeśli się to uda, to zaatakowane zostaną inne oddziały klasy średniej. […] Prawdopodobnie Tusk złamie tę mniejszość blokującą i podpisze Mercosur” – powiedział prezes Klubu Ronina Józef Orzeł w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również mec. Marek Markiewicz, prawnik, publicysta, Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. Imperialistyczne zapędy Niemiec czy ratowanie gospodarki? Prof. Ryba o Mercosur. „Milowy krok do rozpadu UE”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749234-tylko-u-nas-orzel-tusk-prawdopodobnie-podpisze-mercosur