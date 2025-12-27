TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Józef Orzeł: Rolnictwo to królik doświadczalny. Donald Tusk prawdopodobnie złamie mniejszość blokującą i podpisze Mercosur

PAP/Łukasz Gągulski/Telewizja wPolsce24
autor: PAP/Łukasz Gągulski/Telewizja wPolsce24

Rolnictwo to jest królik doświadczalny, bo to jest uderzenie w klasę średnią, we właścicieli i jeśli się to uda, to zaatakowane zostaną inne oddziały klasy średniej. […] Prawdopodobnie Tusk złamie tę mniejszość blokującą i podpisze Mercosur” – powiedział prezes Klubu Ronina Józef Orzeł w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również mec. Marek Markiewicz, prawnik, publicysta, Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24 oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

