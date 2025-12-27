Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia premier Tusk rozpoczął imbę w mediach społecznościowych, jakoby tuż przez końcem roku, wywiązał się z obietnicy wyborczej, że benzyna podczas jego rządów, będzie po 5,19 zł.
Jego PR-owcy, współpracujący jak się okazuje z hejterskim profilem SokzBuraka, skorzystali z zamieszczonego tam zdjęcie pylonu stacji benzynowej w Lubieszynie w województwie zachodniopomorskim na granicy z Niemcami, z ceną benzyny Pb95 5,18 zł za litr i umieścili je w wszystkich mediach społecznościowych premiera Tuska. Zresztą na platformie X, premier Tusk opatrzył to zdjęcie prześmiewczym wpisem „Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika?” i później jeszcze kontynuował tę imbę, zaczepiając między innymi prezesa Kaczyńskiego „co ty Jarku wiesz o tankowaniu…”. Najpierw w mediach pojawiły się sugestie, że cyfry tej ceny, zostały odpowiednio przerobione programem Paint, z szóstki zrobiono piątkę, a z siódemki jedynkę, później okazało się, że cena jest prawdziwa, zresztą następnego dnia stacja tę cenę jeszcze obniżyła do 5,14 zł za litr benzyny.
Ta nadzwyczajnie niska cena, została zresztą szybko wyjaśniona przez internautów, ta stacja benzynowa po prostu walczy wręcz o przetrwanie, ze względu ma mniej korzystnie położenie niż jej konkurenci i próbuje w ten sposób przyciągnąć kierowców z Niemiec do tankowania samochodów, właśnie u nich. Zresztą próba PR-owców premiera przekonywania Polaków, że benzyna po 5,18 na jednej stacji w Polsce, to wywiązanie z obietnicy wyborczej paliwa po 5,19 zł jest naigrawaniem się z inteligencji Polaków. Stacji benzynowych w Polsce jest przecież już ponad 8 tysięcy i nawet w sytuacji świątecznych obniżek cen paliwa na stacjach w związku ze spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach, średnia cena benzyny Pb95 w tygodniu przedświątecznym, wynosiła około 5,79 zł za litr, a oleju napędowego około 6,17 zł za litr.
Wpisem premiera Tuska o paliwie po 5,18 zł, zajął się także portal Demagog i przypomniał jego obietnicę z kampanii wyborczej, na pytanie dziennikarki „dziś zostaje Pan premierem, po ile jutro będzie paliwo?”. „Po 5,19” odpowiedział krótko wtedy przewodniczący Platformy Donald Tusk, ale jak dalej wyjaśnił Demagog, tak się nie stało ani 14 grudnia 2023 roku, a więc następnego dnia po objęciu przez niego funkcji premiera, ani na koniec 2024 roku, a także na koniec 2025 roku i to mimo, że cena baryłki ropy na rynkach światowych, cały czas spadała z ponad 100 USD w czasie agresji Rosji na Ukrainę do 70 USD obecnie. Demagog określił ten wpis Tuska tylko manipulacją, ale przecież to także próba robienia sobie żartów z Polaków i to tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy ze względu na wzmożony okres zakupowy, czują w swoich portfelach, że jest wyraźnie drożej, niż rok wcześniej. A więc próba przeforsowania w takich okolicznościach, że właśnie została spełniona obietnica wyborcza dotycząca ceny paliwa, kiedy wszyscy kierowcy wiedzą, że nie zetknęli z ceną 5,19 zł za litr benzyny na stacjach benzynowych, to jest klasyczny dysonans poznawczy i jest on zabójczy dla PR i osób, które tak ochoczo, się nim posługują.
Ale gdyby premier Tusk i jego PR-owcy chcieli iść tym tropem, to równie łatwo, będą mogli spełnić kolejne obietnice wyborcze, choćby wprowadzenie kwoty wolnej w PIT w wysokości 60 tys. zł, czy obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wystarczy wprowadzenie 60 tys. zł kwoty wolnej w PIT (jeżeli premier chciałby zachować proporcje benzynowe 1:8000), dla około 2 tys podatników, przy około 17 mln zatrudnionych, czy obniżki składki zdrowotnej dla 800 przedsiębiorców przy około około 3 mln zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Realizację podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł dla 2 tys podatników, zapewne udałoby się sfinansować w budżecie państwa, podobnie jak obniżenie składki zdrowotnej dla 800 przedsiębiorców, jakoś zamortyzować w finansach NFZ.
Niestety festiwal tego rodzaju wpisów i różnych filmików przygotowywanych przez PR-owców premiera Tuska, będzie dalej trwał, bo jak się okazuje jest to ciągle skuteczne, ponad 30 proc. wyborców dalej popiera Koalicję Obywatelską, mimo tego, że realizacja obietnic wyborczych po dwóch latach rządzenia jest na zupełnie minimalnym poziomie. Co więcej nie ma w tej sytuacji miejsca na publiczną debatę o dramatycznych niedoborach pieniędzy w szpitalach, skutkujących odraczaniem przyjmowania pacjentów, gigantycznych deficytach budżetowych w kolejnych trzech budżetach rządu Tuska i w konsekwencji najszybciej w Europie rosnącym zadłużeniu naszego kraju, czy pogarszającej się sytuacji na rynku pracy i wzroście bezrobocia o ponad 100 tys. osób tylko w ciągu 2025 roku. I to są właśnie główne powody nagrywania i publikowania w mediach społecznościowych przez PR-owców Tuska tych infantylnych filmików udziałem premiera 38-milionowego kraju.
