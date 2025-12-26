Tomasz Sekielski na swoim kanale na YouTube zamieścił rozmowę z dziennikarką tygodnika „Newsweek” Dominiką Długosz, w której podsumowali kończący się powoli rok 2025 i to, co działo się w polskiej polityce. W rozmowie padło wiele krytycznych uwag pod adresem Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska.
Rozmowa na Trzaskowskiego i kampanię zeszła w momencie, gdy Długosz została zapytana o to, jaki był to rok. Dziennikarka przyznała, że dla „niektórych był on bardzo zaskakujących” i tutaj wskazała na Trzaskowskiego.
Trzaskowski sam sobie wybudował ten sufit. (…) On go sobie sam wybudował i jeszcze w dodatku zachowywał się chaotycznie w tej kampanii i nie wiadomo było do kogo on chciał mówić w ogóle. (…) Rafał Trzaskowski jest przez wyborców uważany za jednego z najbardziej lewicowych polityków Koalicji Obywatelskiej i nagle w kampanii zaczynasz udawać, że to jest wszystko nieprawda. Wyborca ci po prostu nie uwierzy. Nie ma takiej szansy
— podkreśliła Długosz.
Sekielski z kolei zwrócił uwagę na kampanię Karola Nawrockiego i to, jak zostałą opowiedziana jego historia.
Zwycięstwo Nawrockiego i to, że został przyjęty jak taki swój chłop. Od pucybuta do prezydenta. Mit chłopaka z blokowiska, którzy przez stanie na bramkach, ustawki i różne rzeczy, jednak się wyedukował, zrobił doktorat i zostaje prezydentem. Niesamowita historia, która motywuje, w której wiele się wybacza, bo pochodzi z biednej rodziny. To jednocześnie była opowieść o tym, że odkładam konwenanse polityczne, mam za przeproszeniem w „d” panujące układy i zasady i mówię jak jest. Trzaskowski myślał, że wciąż gramy w teatrze, że polityka jest spektaklem. On w ogóle nie pokazał siebie prawdziwego. Nie było widać jego emocji
— ocenił Sekielski.
Nawrocki niewiele udawał
— dodała Długosz.
„Ustawka” z prawyborami
Następnie pojawiła się ciekawa wymiana zdań nt. prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, w których wskazano, że to Trzaskowski, a nie Radosław Sikorski, będzie kandydatem na prezydenta.
Ktoś mi powiedział z Koalicji, że kluczowe były prawybory
— powiedział dziennikarka.
Ta ustawka?
— wtrącił Sekielski.
Tak, widzę że też to słyszałeś. Ktoś do mnie to ostatnie użył, że to była ustawka, że nigdy tak Tusk chyba nie poszedł po bandzie ustawiając te prawybory
— powiedziała.
Sekielski stwierdził, że „za mało mówi się o odpowiedzialności ‘Kierownika’”, czyli Donalda Tuska.
Moim zdaniem w ogóle za mało się mówi o odpowiedzialność „Kierownika”. Na koniec jeszcze te trzy ostatnie żałosne tygodnie w wykonaniu Tuska, gdzie te jego wywiady były jeden gorszy od drugiego, (…) gdzie nie miał nic do powiedzenia. (…) Tylko takiego starszego płaczliwego pana, który jest właściwie obrażony już na wszystkich
— powiedział Sekielski.
To było straszne słabe
— wtrąciła Długosz.
