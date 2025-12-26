Cejrowski o politykach Konfederacji i Braunie. "Mentzen okazał się miglanc", "Bosak nigdy nie będzie twardy", "Braun jest świrem"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak / autor: Fratria
Mentzen okazał się miglanc”, „Bosak nigdy nie będzie twardy”, „Braun jest świrem” - tak o politykach Konfederacji i Korony Konfederacji Polski wypowiedział się Wojciech Cejrowski w rozmowie z Żurnalistą.

W długiej rozmowie, w której pojawiło się wiele wątków, nie zabrakło również polityki. Cejrowski zapytany został o polityków Konfederacji i czy widzi w nich „nowe pokolenie lepszych polityków”.

Miałem trzech kandydatów z Konfederacji na prezydenta. (…) Mentzen okazał się miglanc. On się nadaje na doradcę albo na eksperta partyjnego w sprawach finansowych. Natomiast na prezydenta się nie nadaje. On u mnie odpadł w Kajucie, jak z nim prowadziłem rozmowę. Powiedziałem, czy dotacje dla partii politycznych to jemu się podobają? No absolutnie są niesprawiedliwe i tak dalej. A jak pan wejdzie do Sejmu, co weźmie pan? I on odpowiedział: oczywiście, że wezmę, bo skoro są i mogę wziąć, to wezmę. I wtedy już nie chciałem dalej z nim rozmawiać. (…) No to Mentzena skreśliłem

— powiedział podróżnik.

Bosak, młody szczaw. On cały czas jest młody szczaw, chłopięcy wygląd i chłopięce zachowanie. Nigdy nie będzie twardy. To nie jest typ, który pójdzie na konflikt, rzuciliśmy nasz życia los na stos, na stos. To nie jest Bosak

— przyznał.

Braun, no jest świrem. To jest tak niepokojące. To jest urocze na pozycji Korwin-Mikke, ale on się nie nadaje na prezydenta. Braun jest tego rodzaju świrem i uważam, że w sprawach żydowskich dobrze kombinuje, ale tyle ma emocji negatywnych w sobie, że to go dyskwalifikuje w tej sprawie. Żydów trzeba ograć albo nie dać się ograć, a nie tylko mieć do nich niechęć

— podkreślił.

kk/Żurnalista

