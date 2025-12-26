„Ta kampania była wyjątkowo brutalna na tle wcześniejszych, także bardzo brutalnych przecież kampanii. Nie było przecież łatwej kampanii w przypadku doktora Andrzeja Dudy, ale ta pobiła wszelkie rekordy chamstwa, manipulacji, łajdactwa w próbie splugawienia kandydata i jego rodziny” - powiedział prof. Andrzej Nowak na antenie telewizji wPolsce24 wspominając ostatnią kampanię prezydencką. Historyk był gościem programu „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”.
Wywiad z prof. Nowakiem przeprowadzony został w historycznej hali „Sokoła” w Krakowie, gdzie to właśnie on w imieniu Obywatelskiego Komitetu Poparcia historyk ogłosił kandydaturę dr. Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Historyk pytany o to, czy od początku był pewien zwycięstwa wyjaśnił, że „ani przez chwilę nie miał wątpliwości że trzeba stanąć przy tej kandydaturze”.
Ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, że trzeba stanąć przy tej kandydaturze, dlatego że mówiąc patetycznie, ale adekwatnie do sytuacji, Rzeczpospolita wołała żeby spróbować zatrzymać to, co uważałem ja i z pewnością bardzo wielu innych obywateli Polski, za poważne zagrożenie naszego wspólnego bytu, to znaczy przejęcie całości władzy, zdjęcie wszelkich hamulców z tej władzy, która już w roku 2024 starała się stanąć ponad konstytucją, ponad prawem w imię dyktatury jednostki, bardzo niebezpiecznej i niezgodnej (…) z interesem Polski. Zatrzymać czy zahamować przynajmniej ten proces można było wybierając kandydata obozu nazywanego patriotycznym i stąd właśnie wybór Karola Nawrockiego jako kandydata wydawał mi się po pierwsze bardzo celnym wyborem, po drugie tym, które należało poprzeć bez względu na to, czy widzimy wielkie szanse czy średnie szanse po prostu trzeba było to zrobić
— podkreślił.
Prof. Nowak zwrócił uwagę na to, że ostatnia kampania prezydencka była „bardzo brutalna”.
Ta kampania była wyjątkowo brutalna na tle innych wcześniejszych, także bardzo brutalnych przecież kampanii. Nie było przecież łatwej kampanii w przypadku doktora Andrzeja Dudy, ale ta pobiła wszelkie rekordy chamstwa, manipulacji, łajdactwa w próbie splugawienia kandydata i jego rodziny. (…) Tam były wszystkie ręce na pokład, ale nie żeby uczciwie wygrać tylko żeby nieuczciwie zniszczyć kontrkandydata
— zaznaczył.
