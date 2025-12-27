„Górnicy to twardzi ludzie. Oni walczą o przyszłość nie tylko swoją, ale przyszłość swojego górnictwa. […] Odpowiedź ministra Motyki, że może z nimi rozmawiać, z górnikami, którzy spędzają święta pod ziemią, w kopalni, protestując, domagając się rozmów z rządem, po 7 stycznia, jest odpowiedzią mało, że skandaliczną. To jest odpowiedź, która już całkowicie powinna wyłączyć takich ludzi z funkcjonowania w rządzie. Ten minister powinien pożegnać się ze swoją teką. […] Solidaryzujemy się z górnikami” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Andrzej Adamczyk, poseł PiS, były minister infrastruktury.
CZYTAJ WIĘCEJ: Pasażerowie odcięci od pociągów w święta! PKP Intercity nagle odwołało wszystkie kursy pomiędzy Krakowem a Krynicą Zdrój
Na kolei panuje ogromny chaos w święta Bożego Narodzenia. PKP Intercity odwołało 25 grudnia z „przyczyn technicznych” wszystkie pociągi na trasie Kraków Główny - Krynica Zdrój w obie strony. Sytuacja podobnie wygląda dzisiaj. Odwołanie pociągi zastąpiła… zastępcza komunikacja autobusowa.
„To jest jeden wielki skandal”
Tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Andrzej Adamczyk, poseł PiS, były minister infrastruktury.
To, co się stało wczoraj, to co się dzieje dzisiaj, co jest dziś, to jest jeden wielki skandal. Jedno jest pewne. Na pewno zostanie to w pamięci tych ludzi, którzy mieli nadzieję na wspaniałe święta Bożego Narodzenia, na dojazd do rodzin, do przyjaciół, do znajomych, być może na urlop czy powrót do domu. Te nadzieje stały się płonne
— powiedział Andrzej Adamczyk.
Gość Telewizji wPolsce24 mówił także o tym, jak zabezpieczona jest infrastruktura krytyczna.
To, co się stało w Małopolsce na linii kolejowej łączącej Kraków z Nowym Sączem, a szczególnie w połączeniach kolejowych, to jest element cudzego braku wyobraźni, braku zapobiegliwości. To jest coś, co można by było powiedzieć, że jest efektem wojny hybrydowej, a przecież wiemy, że nie jest. Jest efektem braku zaangażowaniu, braku odpowiedzialności, braku wyobraźni ze strony rządzących
— wskazał poseł PiS.
Ja nie wiem i stawiam wątpliwość, czy osiem pociągów zostało odwołanych tylko dlatego, że są braki kadrowe, a czy przypadkiem ten komunikat o brakach kadrowych nie jest próbą przykrycia właściwego, prawdziwego problemu, a tym problemem jest przygotowanie taboru kolejowego na -5, -10 stopni C poniżej zera. Nie jest tabor przygotowany na mróz
— ocenił były minister infrastruktury.
„Górnicy to twardzi ludzie”
Gość Telewizji wPolsce24 skomentował również fakt, że protestujący górnicy z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach spędzają pod ziemią piąty dzień, w tym całe Święta Bożego Narodzenia
Górnicy to twardzi ludzie. Oni walczą o przyszłość nie tylko swoją, ale przyszłość swojego górnictwa. Walczą o dzień jutrzejszy swoich kolegów, koleżanek zatrudnionych w sektorze górnictwa. Walczą o przyszłość tych, którzy dzisiaj zatrudnieni są w kopalni Silesia. Walczą o to, aby również uwzględniono ich w ustawie, która została w grudniu przyjęta przez Sejm, została podpisana przez prezydenta Nawrockiego. Górnicy chcą doprowadzić do tego, żeby również mieli szansę być objęci czy możliwością wcześniejszych górniczych urlopów, czy też odprawą, która pozwoli im zmienić zawód, pozwoli im wykonywać działalność zawodową w zupełnie innym obszarze aniżeli dotychczas
— tłumaczył Andrzej Adamczyk.
Odpowiedź ministra Motyki, że może z nimi rozmawiać, z górnikami, którzy spędzają święta pod ziemią, w kopalni, protestując, domagając się rozmów z rządem, odpowiedź, że może z nimi rozmawiać po 7 stycznia, jest odpowiedzią mało, że skandaliczną. To jest odpowiedź, która już całkowicie powinna wyłączyć takich ludzi z funkcjonowania w rządzie. Ten minister powinien pożegnać się ze swoją teką. Ten minister rządu Donalda Tuska i rząd Donalda Tuska jest dzisiaj na urlopie. Jest na długim urlopie świątecznym do 7 stycznia. Co to oznacza? To oznacza, że lekceważone są sprawy Polski, Polaków. Lekceważone są sprawy górników. Lekceważone są protesty tych, którzy w ważnych dla nas wszystkich sprawach dzisiaj mimo świąt Bożego Narodzenia prowadzą ten protest pod ziemią w trudnych dla siebie warunkach
— podkreślił.
Oczywiście solidaryzujemy się z nimi. Proszę sobie wyobrazić, że u tych górników byli ministrowie prezydenta Karola Nawrockiego. Trzeba widzieć Polaków i sprawy polskie w należytym porządku i w należytej kolejności, a nie koniec własnego nosa i swoje ciepełko na urlopie
— zaznaczył były minister infrastruktury.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Piąty dzień protestu górników. Motyka wciąż nie przyjechał. „Nie warto tracić zdrowia dla człowieka, który ma nas gdzieś”
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749197-tylko-u-nas-adamczyk-motyka-powinien-pozegnac-sie-z-teka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.