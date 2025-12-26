„Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem” - poinformowała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta RP. Przywódcy „w ciepłej i serdecznej atmosferze” rozmawiali m.in. o stanie relacji transatlantyckich czy udziale Polski w pracach grupy G20. Nie zabrakło oczywiście wymiany świątecznych życzeń.
Dzisiaj odbyła się kolejna rozmowa telefoniczna Prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Na początku Prezydenci złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
— podała Kancelaria Prezydenta RP w mediach społecznościowych.
Ciepła i serdeczna atmosfera rozmowy
W dalszej części rozmowy Karol Nawrocki i Donald Trump podjęli temat stanu relacji transatlantyckich, bezpieczeństwa w regionie w związku z toczącą się wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską - w szczególności dyskutowano o postępach uzgodnień pokojowych
— czytamy w komunikacie KPRP.
Rozmawiano także o udziale Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i sprawach energetyki. Rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze
— podkreśliła Kancelaria.
Z opublikowanych zdjęć wynika, że prezydentowi Nawrockiemu towarzyszył podczas rozmowy minister Marcin Przydacz, szef BPM.
„Rozmawiano też o negocjacjach”
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział PAP, że rozmowa Nawrockiego i Trumpa była stosunkowo długa i prezydenci poruszyli szereg tematów, a „pierwszym i najważniejszym była tematyka bezpieczeństwa w regionie Europy środkowej i wschodniej, także w kontekście aktualnej sytuacji na Ukrainie”.
Rozmawiano też o negocjacjach, które toczą się pomiędzy Waszyngtonem, Kijowem, Moskwą, ale także i częścią państw Europy Zachodniej. Nasze stanowisko jest tutaj jasne, i pan prezydent (Nawrocki) o tym także mówił, że to Władimir Putin jest agresorem w tej wojnie, co jest dla wszystkich oczywiście jasne, i to Władimir Putin przede wszystkim w tych negocjacjach powinien cofać się, jeśli chodzi o swoje żądania i swoje oczekiwania
— powiedział Przydacz.
Minister dopytywany był jak stanowisko polskiego prezydenta przyjął Donald Trump, biorąc pod uwagę ostatnie rozmowy i negocjacje amerykańsko-rosyjskie oraz kontrowersje wokół planu pokojowego.
Przydacz odpowiedział, że amerykański prezydent jest politykiem niezwykle doświadczonym i mającym też szereg bardzo szczegółowych informacji na temat tego, jak wygląda przebieg negocjacji.
Jestem przekonany, że podczas najbliższych rozmów, które będzie prowadził (prezydent Trump) będzie się starał doprowadzić do pokoju. Natomiast mam absolutne przekonanie po tej rozmowie (Nawrockiego i Trumpa), przysłuchując się jej, że prezydent Trump doskonale wie, kto w tych negocjacjach jest gotowy do kompromisu, a kto gotowy do kompromisu nie jest
— powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Przydacz pytany był także, czy po piątkowej rozmowie prezydentów ma przekonanie, że Donald Trump lepiej rozumie i bardziej przychyla się do perspektywy europejskiej i ukraińskiej, jeśli chodzi o wojnę wywołaną przez Rosję.
Prezydent Trump na pewno będzie patrzył przez pryzmat, po pierwsze interesów amerykańskich, po drugie przez chęć zakończenia tego konfliktu. Natomiast naszym zadaniem w ramach tych rozmów jest prezentowanie naszej polskiej perspektywy na politykę, zwłaszcza rosyjską, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, bo to Rosja jest burzycielem pokoju i Rosja jest burzycielem stabilności w Europie
— podkreślił prezydencki minister.
Wyraził przekonanie, że bardzo dobra atmosfera, w której prowadzona była rozmowa Nawrockiego i Trumpa przyczyni się do tego, że polskie argumenty będą analizowane w Białym Domu.
X/PAP/Joanna Jaszczuk
