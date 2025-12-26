„Rząd Donalda Tuska nie interesuje się górnikami, nie interesuje się ludzkim losem, nie interesuje się zamykanymi zakładami pracy. […] Niestety mamy rząd liberalno-lewicowy, który sprawy ludzkie ma sobie za nic i w ogóle nie interesuje się ani kopalniami, ani przemysłem” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Maria Koc.
Protestujący górnicy z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach spędzają pod ziemią piąty dzień, w tym całe Święta Bożego Narodzenia. Walczą oni o to, aby kopalnia Silesia cały czas istniała. Minister energii Miłosz Motyka skierował do protestujących górników oficjalne pismo, w którym apelował o zawieszenie akcji protestacyjnej do stycznia.…
