Maria Koc: Rząd Donalda Tuska nie interesuje się ani górnikami, ani ludzkim losem, ani zamykanymi zakładami pracy

„Rząd Donalda Tuska nie interesuje się górnikami, nie interesuje się ludzkim losem, nie interesuje się zamykanymi zakładami pracy. […] Niestety mamy rząd liberalno-lewicowy, który sprawy ludzkie ma sobie za nic i w ogóle nie interesuje się ani kopalniami, ani przemysłem” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Maria Koc.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Piąty dzień protestu górników. Motyka wciąż nie przyjechał. „Nie warto tracić zdrowia dla człowieka, który ma nas gdzieś”

Protestujący górnicy z Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach spędzają pod ziemią piąty dzień, w tym całe Święta Bożego Narodzenia. Walczą oni o to, aby kopalnia Silesia cały czas istniała. Minister energii Miłosz Motyka skierował do protestujących górników oficjalne pismo, w którym apelował o zawieszenie akcji protestacyjnej do stycznia.…

