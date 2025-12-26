„Odpowiedzialności za państwo nie można odłożyć na półkę na okres świąteczny. Niestety ministrowie, którzy powinni dbać o nasze bezpieczeństwo oraz premier kompletnie przespali kolejną niebezpieczną prowokację wymierzoną w Polskę. Wlot w naszą przestrzeń powietrzną kilkudziesięciu balonów oraz prowokacje rosyjskiego lotnictwa zostały całkowicie zignorowane przez polityków koalicji rządzącej. Polityka informacyjna nie może ograniczać się do infantylnych filmików i wygłupów w internecie” - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak, szef klubu prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej.
Policja poinformowała, że dotychczas odnaleziono zaledwie siedem najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych, które w Wigilię wleciały nad Polskę z kierunku Białorusi. Cztery na terenie województwa podlaskiego i trzy na terenie województwa lubelskiego. Liczba ta nie robi jednak wrażenia. Telewizja wPolsce24 wskazywała, że w polską przestrzeń powietrzną w wigilijną noc wleciało około 60 balonów ze strony Białorusi.
Co więcej, tego dnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 25 przekazało, że polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.
Milczenie rządzących
W całej sprawie najbardziej zastanawia milczenie premiera Donald Tuska, który do tej pory nie zabrał głos na temat tej sprawy.
Uwagę na to zwrócił we wpisie zamieszczonym w serwisie X Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej.
— zauważył.
Przede wszystkim - pomimo wydarzeń z września - nie zrobiono absolutnie nic, by zwiększyć poziom odporności na tego rodzaju incydenty. Nie wyciągnięto również żadnych wniosków, jeśli chodzi o całkowity blamaż systemu ostrzegania
— wskazał.
Na wysokości zadania stanęło jak zwykle Wojsko Polskie - wyrazy szacunku i podziękowania dla naszych żołnierzy za to, że każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa
— podsumował Mariusz Błaszczak.
Adrian Siwek/PAP/Telewizja wPolsce24/X
