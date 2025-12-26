Posłanka KO Alicja Łuczak na antenie radia Elka niemal wprost przyznała, że obiecywane przez Koalicję Obywatelską w kampanii wyborczej w 2023 roku 100 konkretów to nie była wiarygodna propozycja. „Czasy kampanii się odznaczają i cechują pewnymi zdarzeniami, pewnymi też i obietnicami, a przychodzi potem realizm rządzenia i pewne rzeczy się weryfikuje” - wypaliła posłanka KO, tym samym wypowiadając się w podobnym duchu jak jej partyjny kolega Przemysław Witek, który w programie telewizyjnym wygłosił słynne już hasło „cóż szkodzi obiecać”.
Ciężko będzie, bo też jakoś aż mi głupio o tych 100 obietnicach na 100 dni mówić, ale jesteście w połowie i spełnianie tych obietnic idzie wyjątkowo opornie
— zwrócił się do posłanki KO prowadzący rozmowę w radiu Elka Jarosław Adamek.
Wie pan, jak się rządzi i bierze się odpowiedzialność za całość, za państwo, to jest naprawdę bardzo trudne
— próbowała tłumaczyć brak wiarygodności KO Alicja Łuczak.
Czyli składaliście 100 obietnic, nie wierząc, że będziecie rządzić?
— dopytał dziennikarz.
Nie będzie wyższej kwoty wolnej od podatku
Wierząc, że będziemy rządzić, ale wie pan, czasy kampanii się odznaczają i cechują pewnymi zdarzeniami, pewnymi też i obietnicami, a przychodzi potem realizm rządzenia i pewne rzeczy się weryfikuje. No jednak trwa wojna, musimy mieć duże pieniądze na obronność. 200 miliardów to nie jest tak mało. Mamy jednak 250 miliardów na ochronę zdrowia, to też nie jest mało. W związku z czym my staramy się być odpowiedzialnymi i wie pan, 60 tys. wolna od podatków, jasne, moglibyśmy to zrobić, tylko budżet tego nie wytrzyma
— mówiła Łuczak, wskazując na to, że KO nie zrealizowała i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zrealizuje jedną ze swoich sztandarowych obietnic ze 100 konkretów o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.
Tym wygraliście te wybory
— celnie wtrącił Adamek.
„Nie możemy rozdawać na lewo i prawo”
Teraz musimy przekonać do siebie swoich wyborców, ewentualnie potencjalnie przyszłych wyborców, że my jesteśmy po prostu odpowiedzialni. Nie możemy rozdawać na lewo i prawo, tak jak to było za poprzedników. Pamiętam kwoty mniejsze, większe, na przykład z Funduszu Sprawiedliwości na komisji ochrony środowiska. Wie pan, nas na to nie stać po prostu i my nie chcemy takiego państwa. My chcemy państwa odpowiedzialnego i takim rządem jesteśmy. Także wszystko w swoim czasie
— zaznaczyła.
Jak jednak w tej sytuacji wyborcy mogą traktować za wiarygodne jakikolwiek przyszłe obietnice wyborcze KO? Wskazał na to prowadzący.
Za chwilę zaczniecie tworzyć nowe obietnice, bo wybory się zbliżają. Z góry ludziom mówicie: „Słuchajcie, ale nie traktujcie ich zbyt poważnie”
— mówił Adamek.
Myślę, że będziemy stawiać na to, co zrobiliśmy już. A zrobiliśmy też bardzo dużo. Jeśli miałabym trochę czasu, to oczywiście mogłam tu opowiadać też przez kilka minut, co się udało zrobić, ale myślę, że pokażemy swoją sprawczość
— broniła się posłanka KO.
Prowadzący poprosił Alicję Łuczak o wymienienie trzech obietnic rządzących, które zostały spełnione w ciągu minionych dwóch lat. Trzeba przyznać, że posłanka KO nieźle wybrnęła z tej sytuacji, wymieniając trzy takie przykłady.
Na przykład podwyżki dla nauczycieli 30 proc., one już w tej chwili działają spokojnie, na przykład in vitro, które było zabronione, na przykład „babciowe”, „Aktywny Rodzic”, to bardzo dobrze się też, że tak powiem, zaklimatyzowało.
— mówiła Łuczak.
To są rzeczy dla niedużych grup ludzi w gruncie rzeczy
— skomentował tę wypowiedź prowadzący, natomiast posłanka KO przekonywała, że to jednak propozycje dla wielu osób.
Posłanka KO de facto przyznała, że 100 konkretów KO to była propozycja skierowana do wyborców po to, by wygrać wybory, a nie zostało od razu dokładnie przemyślane to, czy ówczesna opozycja po przejęciu władzy faktycznie będzie mogła zrealizować te zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że Polacy mogą wyciągnąć z tego wnioski przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych.
Adam Stankiewicz/Radio Elka/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749131-100-konkretow-poslanka-ko-sa-obietnice-potem-jest-realizm
