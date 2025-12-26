„Czego obawia się Pan/Pani najbardziej w 2026 roku?” - takie pytanie zadano Polakom w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Ankietowanie w pierwszej kolejności wskazali na sprawy dotyczące zdrowia, a tuż za nimi na zagrożenie bezpieczeństwa kraju.
Na wspomniane pytanie aż 47,5 proc. badanych wskazało na problemy z dostępem do służby zdrowia. Z kolei 45,3 proc. badanych odpowiedziało, że najbardziej obawia się pogorszenia zdrowia własnego lub bliskich.
Na trzecim miejscu znalazło się zagrożenie bezpieczeństwa kraju - na tę kwestię wskazało 44,2. proc. badanych.
Dalej ankietowani wskazali na niestabilność polityczną i spory wewnętrzne w Polsce - tego obawia się 43,3 proc. Polaków.
Polacy niepokoją się również możliwym wzrostem kosztów życia. Na ten problem wskazało 41,5 proc. badanych.
Niewielu Polaków obawia się zmian klimatycznych
Kolejnych kwestii Polacy obawiają się znacznie mniej niż powyższych - 21,8 proc. boi się utraty pracy lub źródeł dochodu, a zaledwie 7,9 proc. wskazało, że obawia się zmian klimatycznych i gwałtownych zjawisk pogodowych.
0,6 proc. badanych wybrało odpowiedź „inne”, z kolei 2,4 proc. wskazano na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Badanie wykonano w dniach 19-21 grudnia 2025 metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.
Adam Stankiewicz/wp.pl
