„Mnie najbardziej denerwują ludzie, którzy są osobami publicznymi i się dziwią, ciągle się dziwią, jak tak można. Można, bo mamy wrogów” – powiedział Jan Pietrzak na antenie Telewizji wPolsce24.
Jan Pietrzak był gościem programu Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia na antenie Telewizji wPolsce24.
W świątecznym wywiadzie został zapytany o jego słynną pieśń „Żeby Polska była Polską”:
Muszę państwu uświadomić, że ta pieśń jest obecnie ściśle zakazana w wielu miastach, wielu częściach kraju. Tam gdzie rządzą wrogowie polskiej wolności, gdzie rządzą wrogowie Polski, którzy chcą ustawiać pomniki Niemcom i gdzie losy polskie ich nie interesują. Nie mam prawa występowania, (…) bo nie pozwalają mi występować opanowane przez Niemców magistraty
– powiedział Jan Pietrzak.
„Mamy wrogów, którzy nas atakują”
Przekonywał też, że Polska ma wrogów niszczących ważne elementy naszego państwa.
Mamy wrogów, którzy nas atakują, którzy nas niszczą, którzy nam niszczą infrastrukturę, którzy nam niszczą rolnictwo, służbę zdrowia, niszczą celowo, świadomie. Niszczą szpitale, niszczą edukację, z dzieci chcą zrobić przygłupów a nie wykształconych ludzi. To przecież musimy z tym walczyć! Nie możemy być bezradni
– stwierdził.
Zwrócił też uwagę na kwestię niszczenia polskiej kultury.
Kultura zupełnie została zdegradowana. (…) Profanują naszą kulturę tak samo, jak naszą wiarę. Są tacy ludzie i robią to z rozmysłem. Mnie najbardziej denerwują ludzie, którzy są osobami publicznymi i się dziwią, ciągle się dziwią, jak tak można. Można, bo mamy wrogów. Oni to robią świadomie. Walczą z nami. Musimy mieć tego świadomość, bo inaczej na przygłupów my wychodzimy
– mówił Jan Pietrzak.
