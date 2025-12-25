KOMUNIKAT

Rosyjski samolot i balony. Komunikat BBN: "Może wskazywać, że była to prowokacja pod przykryciem działania przemytniczego"

„Wyrażamy wdzięczność dla dowództwa i żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb państwowych za działania w obronie naszego bezpieczeństwa w okresie świątecznym” – pisze w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.

Jak przekazało DORSZ, w nocy obserwowano ponadto wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe

— napisało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Komunikat BBN

Do sprawy odniosło się w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

W godzinach porannych Prezydent RP Karol Nawrocki został poinformowany przez Szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza o zdarzeniach w polskiej przestrzeni powietrznej nocą z 24 na 25 grudnia w związku z wlotem ze strony Białorusi łącznie kilkudziesięciu obiektów oraz przechwyceniem przez polskie myśliwce rosyjskiego samolotu rozpoznawczego w pobliżu granicy polskich wód terytorialnych

– czytamy.

Szef BBN pozostaje w tej sprawie w kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Trwa analiza przebiegu obu zdarzeń, ich skutków i potencjalnej korelacji. Z dostępnych i zweryfikowanych danych wynika, że kilka (cztery) dotychczas odnalezionych przez odpowiednie służby w RP obiektów zidentyfikowano jako prawdopodobnie balony przemytnicze

– pisze BBN.

Biuro przywołuje kwestię podobnych zdarzeń, które miały miejsce na Litwie i sugeruje, że może to wskazywać na „prowokacja pod przykryciem działania przemytniczego”.

Jednak masowy charakter naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jego wystąpienie w szczególnym czasie świątecznym, ocena aktywności rosyjskiego samolotu na Bałtyku, a także fakt, że do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnim czasie na Litwie, może wskazywać, że była to prowokacja pod przykryciem działania przemytniczego. Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych jest w stałym kontakcie z kierownictwem BBN i innymi służbami państwowymi. Wyrażamy wdzięczność dla dowództwa i żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb państwowych za działania w obronie naszego bezpieczeństwa w okresie świątecznym

– czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

