Zamiast zdecydowanej reakcji i działań mających na celu realizację postulatów protestujących w święta górników z kopalni Silesia, minister energii Miłosz Motyka zaprosił ich na rozmowy za niespełna dwa tygodnie. Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda nazwał pismo Motyki „skandalicznym”. „Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi na postulaty, górnicy kontynuują protest” - czytamy we wpisie Dudy na X. Min. Motyka otrzymał także mocną odpowiedź od związkowców na swoje pismo.
Górnicy z czechowickiej kopalni Silesia protestują już czwartą dobę. Skierowali do rządu Donalda Tuska odezwy, domagając się przede wszystkim objęcia ich firmy instrumentami osłonowymi, jakie od 1 stycznia 2026 r. ma zapewnić znowelizowana ustawa górnicza pracownikom spółek z udziałem Skarbu Państwa. Silesia należy do prywatnej Grupy Bumech.
Tymczasem minister energii Miłosz Motyka z PSL zaprasza górników na spotkanie tydzień po wejściu w życie nowych przepisów. Mieliby oni przyjechać do Katowic, na posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Szanowni Państwo, Pracownicy PG Silesia,
Ministerstwo Energii, kierując się dobrem pracowników kopalni PG Silesia, w szczególności górników, deklaruje gotowość do wsparcia dialogu społecznego oraz udziału w rozmowach dotyczących trwającego sporu. W związku z powyższym zapraszamy pracowników PG Silesia oraz przedstawicieli organizacji związkowych kopalni do udziału w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które planowane jest na dzień 7 stycznia 2026 r. o godz. 9:00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice,
— czytamy w piśmie wystosowanym przez ministra Motykę w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Ostra reakcja szefa NSZZ „Solidaraność” - do dymisji
Pismo ministra rządu Donalda Tuska nie spwoduje przerwania protestu górników, którzy znajdują się pod ziemią. Jak mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, nie jest ono żadnym wiarygodnym zapewnieniem podjęcia przez rząd działań broniących górników.
Kolejne skandaliczne pismo od ministra Miłosza Motyki. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi na postulaty, górnicy kontynuują protest i deklarują, że zostaną pod ziemią do skutku
— napisał w mediach społecznościowych Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
To nie jedyna dpowiedź Piotra Dudy na pismo Motyki.
Minister Miłosz Motyka śmieje się górnikom z PG Silesia prosto w twarz. Po kompromitacji, która ma miejsce w ciągu ostatnich dni, wyjście dla niego jest tylko jedno - powinien niezwłocznie podać się do dymisji. Ten człowiek nie dorósł do pełnienia funkcji, jaka została mu powierzona
— napisał na X szef NSZZ „Solidarność”. Do wpisu dołączył pismo, jakie do ministra z PSL otrzymał od kilku związków zawodowych. Wobec braku propozycji ze strony rządu związkowcy sami zaproponowali tekst porozumienia.
Pana pismo z dnia 25 grudniu powoduje tylko większą determinację wśród załogi PG Silesia. Jeżeli Pan chciałby rozwiązać ten konflikt, to po pierwsze powinien Pan przyjechać na PG Silesia i rozmawiać z przedstawicielami załogi. Tylko rozmowa może doprowadzić do przerwania protestu.
Należy zaznaczyć, że konflikt ten nie dotyczy tylko strony rządowej, ale także właściciela kopalni. Co do postulatu głównego tj. żądania od Rządu RP równego traktowania podmiotów wydobywających węgiel kamienny w Polsce ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie pracowników, co za tym idzie spotkania z Ministrem Energii Miłoszem Motyką, proponujemy następujące rozwiązanie
Podpisanie porozumienia o następującej treści:
1. Ministerstwo Energii gwarantuje pracownikom PG Silesia Sp. z o.o. zatrudnionym na dzień 25 grudnia 2025 roku w przypadku likwidacji, upadłości oraz decyzji pracownika alokację na najbliższą kopalnię jego miejsca zamieszkania z uwzględnieniem jego kwalifikacji
2. Ministerstwo Energii wprowadzi pod obrady Sejmu nowelizację untawy górniczej, która spowoduje objęcie tą ustawą pracowników PG Silesia. Termin przeprowadzenia nowelizacji do 31 stycznia 2026 roku.
Jednocześnie żądamy od Właściciela oraz Zarządcy Sądowego:
1. Podpisania porozumienie w którym zobowiązują się do nie wyciągania konsekwencji wobec protestujących pracowników.
2. Ustalenia ostatecznego terminu wypłaty zaległej Nagrody Barbórkowej
3. Powołania Zespołu składającego się z przedstawicieli pracodawcy oraz strony społecznej, w celu poprawy bezpieczeństwa związanej z niskim obłożeniem stanowisk pracy
—czytamy w piśmie podpisanym przez szereg związków zawodowych.
Dzień prze Wigilią prezydenccy ministrowie: Karol Rabenda oraz Mateusz Kotecki - zjechali do górników protestujących w kopalni Silesia. Kotecki zapowiedział, że delegacja prezydenta będzie „pilnować spełnienia szóstego punktu postulatu, który mówi o tym, że po zakończeniu tej akcji protestacyjnej nikomu z protestujących nie stanie się krzywda”.
