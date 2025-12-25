WIDEO

Opłatek i wspólny trening bokserski! Prezydent Nawrocki ćwiczył w Wigilię z żołnierzami broniącymi granicy z Białorusią

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki trenował z żołnierzami / autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Prezydent Karol Nawrocki trenował z żołnierzami / autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Wigilię z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej. Do spotkania doszło w Jaryłówce nieopodal granicy Polski z Białorusią. Głowa państwa odbyła… trening bokserski z obrońcami granicy.

Prezydent przybył na granicę z Białorusią, by wesprzeć żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy w wigilijny wieczór oraz Święta Bożego Narodzenia strzec będą bezpieczeństwa RP.

Oprócz oficjalnego spotkania i łamania się opłatkiem, doszło też do mniej formalnego spotkania prezydenta z mundurowymi.

Trening prezydenta z żołnierzami

Zwierzchnik Sił Zbrojnych wziął udział w treningu bokserskim na „tarczy”, w którym uczestniczyli również żołnierze Wojska Polskiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent na Wigilii z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. „Naród jest z was dumny”. Karol Nawrocki odbył z żołnierzami trening bokserski!

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych