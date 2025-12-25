Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Wigilię z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej. Do spotkania doszło w Jaryłówce nieopodal granicy Polski z Białorusią. Głowa państwa odbyła… trening bokserski z obrońcami granicy.
Prezydent przybył na granicę z Białorusią, by wesprzeć żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy w wigilijny wieczór oraz Święta Bożego Narodzenia strzec będą bezpieczeństwa RP.
Oprócz oficjalnego spotkania i łamania się opłatkiem, doszło też do mniej formalnego spotkania prezydenta z mundurowymi.
Trening prezydenta z żołnierzami
Zwierzchnik Sił Zbrojnych wziął udział w treningu bokserskim na „tarczy”, w którym uczestniczyli również żołnierze Wojska Polskiego.
