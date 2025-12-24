Zwolniony z obowiązku kierowania polską ambasadą we Francji przez Radosława Sikorskiego Jan Emeryk Rościszewski wystosował oświadczenie, w którym odnosi się medialnych informacji na temat powiązań z Collegium Humanum. „Nigdy nie studiowałem i nie jestem absolwentem Collegium Humanum” - czytamy w oświadczeniu.
Dziś rano portal Goniec.pl poinformował, że obecny ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski został kilka dnie temu zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA w związku z fałszywymi świadectwami ukończenia studiów. Śledztwo ma dotyczyć procederu zdobywania dyplomów MBA w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych kierowanej wówczas przez Pawła C., który jest obecnie jednym z podejrzanych w sprawie dot. Collegium Humanum. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór minister Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu polskiego ambasadora we Francji z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Oświadczenie
W związku z medialnymi informacjami ambasador Jan Emeryk Rościszewski wydał specjalne oświadczenie, w którym przestawia swoje stanowisko w tej sprawie.
Nigdy nie studiowałem i nie jestem absolwentem Collegium Humanum. Ukończyłem liczne studia i kursy podyplomowe, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prestiżowej Paryskiej SciencesPo oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej.
W trakcie mojej kariery zawodowej zasiadałem w licznych radach nadzorczych, w tym spółek z grupy PKO, przed uzyskaniem dyplomu wydanego przez WSM w Warszawie.
Nie pobierałem żadnego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych od PKO BP.
Po złożeniu obszernych wyjaśnień zostałem zwolniony. Deklaruję pełną współpracę z prokuraturą i liczę na jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.
Zgadzam się na publikację mojego pełnego nazwiska i niniejszego oświadczenia
— czytamy oświadczeniu ambasadora.
Robert Knap/wPolityce.pl
