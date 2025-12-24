„Prezydent Karol Nawrocki jest z żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy bronią polskiej granicy. Prokuratura kierowana wcześniej przez pana Adama Bodnara, teraz przez pana Waldemara Żurka, ściga obrońców polskiej granicy. Jaka to jest gigantyczna różnica” - powiedziała poseł PiS Anna Gembicka w „Raporcie Wiadomości” na antenie Telewizji wPolsce24.
Świąteczna drożyzna
Rząd oraz media publiczne w likwidacji przekazują narrację, iż Polacy zapłacą mniej za święta. Jak to się ma do rzeczywistości?
Koalicja rządząca uważa, że jeżeli będą opowiadali Polakom, że jest taniej, to ktoś być może w to uwierzy. Każdy, kto robił zakupy, poszedł do sklepu, sam się może przekonać, że wcale taniej nie jest. Mało tego, widzimy, że tak naprawdę narastają problemy gospodarcze, bo mamy coraz więcej zwolnień. Sytuacja ekonomiczna Polaków niestety jest coraz trudniejsza i żadne grafiki, opowieści Donalda Tuska tego po prostu nie zmienią, bo każdy odczuwa to w swoim portfelu…
