Prezydent Karol Nawrocki na szczycie sondażu zaufania wśród polskich polityków. Kolejne miejsca na podium zajęli Radosław Sikorski i Władysław-Kosiniak Kamysz.
Prezydent na czele rankingu zaufania
Grudniowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu ponownie prezydent wygrał Karol Nawrocki, uzyskując 49,3 proc. wskazań. To wynik niższy niż w listopadzie, gdy poparcie sięgało 51,8 proc., jednak nadal pozwala mu zachować pozycję lidera.
Drugie miejsce zajął Radosław Sikorski z wynikiem 41 proc., notując wzrost o 0,7 pkt proc. oraz wyraźny spadek odsetka osób deklarujących brak zaufania - z 49,8 do 44,3 proc. Podium zamknął Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 37,9 proc. respondentów, minimalnie więcej niż Włodzimierzowi Czarzastemu (37,4 proc.).
Prezes Kaczyński wraca do TOP 10
W pierwszej dziesiątce rankingu znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 31,2 proc., co oznacza wzrost aż o 2,7 pkt proc. i pierwszy powrót do czołówki od kwietnia. Odwrotny trend dotyczy Mateusza Morawieckiego - zaufanie do byłego premiera spadło z 37 do 33,9 proc., a nieufność wzrosła do 56,2 proc.
W antyrankingu grudnia najwyższy poziom braku zaufania odnotowali Grzegorz Braun (63,9 proc.), Jarosław Kaczyński (56,6 proc.) oraz Mateusz Morawiecki (56,2 proc.), co pokazuje rosnącą polaryzację ocen polityków. Dane te potwierdzają, że poprawa notowań w jednym obszarze często idzie w parze z pogłębianiem się negatywnych ocen w innym.
Metodologia badania
Sondaż zaufania został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Onetu w dniach 19-20 grudnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1,1 tys. dorosłych mieszkańców Polski.
