Prezydent na Wigilii z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. "Naród jest z was dumny". Karol Nawrocki odbył z żołnierzami trening bokserski!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki z żołnierzami i funkcjonariuszami SG / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki z żołnierzami i funkcjonariuszami SG / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Przyjechałem do was, moi drodzy żołnierze i funkcjonariusze, aby wyrazić swój wielki szacunek dla polskiego żołnierza, polskiego munduru, polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny, jako prezydent RP, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, powiedzieć wam ‘dziękuję za waszą służbę’ niż spędzając właśnie z wami te pierwsze dni świąteczne. Tak, proszę, to przyjmijcie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej w Jaryłówce.

Prezydent Karol Nawrocki zapoznał się z zadaniami wykonywanymi przez żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego „Północ” i funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach operacji „Bezpieczne Podlasie”. Wizyta obejmowała posterunki graniczne i obserwacyjne, bieżące standardowe zadania w ramach posterunków mobilnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także zajęcia szkoleniowe i trening fizyczny żołnierzy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wziął udział w treningu bokserskim na „tarczy”. Następnie złożył mundurowym świąteczne życzenia.

Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: Mikołaj Bujak/KPRP Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko Prezydent Karol Nawrocki w Wigilię Bożego Narodzenia spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG. Były życzenia, wizyta na pasie granicznym, a nawet... trening bokserski! / autor: PAP/Artur Reszko

Nasze granice są bezpieczniejsze dzięki waszej pracy”

Nie mogłem wymarzyć sobie piękniejszej Wigilii niż ta spędzona z polskimi żołnierzami i funkcjonariuszami. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panom generałom za zaproszenie na granicę Rzeczpospolitej. Za przyjrzenie się waszej codziennej ciężkiej pracy. Byłem z wami na „pasku”, jak to nazywacie. Trenowałem z wami przed momentem. I myślę sobie, że ta Wigilia będzie wyjątkowa i szczególna także w moim życiu

— powiedział Karol Nawrocki.

Wigilia to czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale tez najpotężniejszego Człowieka w historii świata. Każdego roku w Wigilię na nowo rodzi się nasza wielka nadzieja. nadzieja na to, że wartości chrześcijańskie: dobro, miłość, miłosierdzie, będą dominować na świecie. I świat będzie lepszy, będzie bez politycznego sporu. Będzie lepszy, bo będzie bez wojen, bez walk. Ta nadzieja rodzi się w naszych sercach, za sprawą Bożego Narodzenia każdego roku. Ale wiemy, że tak nie jest

— dodał.

My chcemy miłości, miłosierdzia, niepodległych państw przywiązanych do wartości demokratycznych. Ale kto jak nie wy, żołnierze i funkcjonariusze, wiecie najlepiej, że nie tylko przy granicach Polski, ale na całym świecie, wojny są częścią naszego społecznego życia, niestety. Granic Rzeczpospolitej trzeba bronić. Pod presją działań Białorusi i Rosji są zagrożone, ale są bezpieczniejsze dzięki waszej codziennej pracy

— zwrócił uwagę prezydent

Symboliczne puste miejsce przy stole

Przyjechałem do was, moi drodzy żołnierze i funkcjonariusze, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego żołnierza, polskiego munduru, polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny, jako prezydent RP, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, powiedzieć wam „dziękuję za waszą służbę” niż spędzając właśnie z wami te pierwsze dni wigilijne. Tak, proszę, to przyjmijcie

— powiedział Nawrocki.

Składam wam z głębi serca najlepsze życzenia Bożego Narodzenia. Spędzenie Wigilii Bożego Narodzenia w gronie przyjaciół. Myślę sobie, że to symboliczne nakrycie poświęcone dla przybysza, wędrowca w naszych domach, dzisiaj w waszych domach będzie miało podwójną symbolikę. Bo w waszych domach wasi najbliżsi będą myślą o tym, że wy, świadomie, kochając ich przecież tak bardzo, wybraliście w Wigilię Bożego Narodzenia służbę, misję, dla naszego i dla nich także bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie z głębi serca jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych wam dziękuję

— dodał.

Chcę abyście usłyszeli od Zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jest z was dumny, dziękuję wam. I naród jest z was dumny, dziękuje wam

— podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent zaznaczył, że wszyscy żołnierze i funkcjonariusze są ambasadorami Polski, budując jej pozycję także w sojuszach. Także w tym najważniejszym: Sojuszu Północnoatlantyckim, należycie wypełniając swoje zadania.

Po to się zbroimy, po to budujemy siły zbrojne, po to naciskami na przeznaczenie 5 proc. PKB na armię, by nikt nie odważył się zaatakować naszej ukochanej Rzeczpospolitej Polskiej

— podsumował.

prezydent.pl/wPolsce24/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych