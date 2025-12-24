„Przyjechałem do was, moi drodzy żołnierze i funkcjonariusze, aby wyrazić swój wielki szacunek dla polskiego żołnierza, polskiego munduru, polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny, jako prezydent RP, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, powiedzieć wam ‘dziękuję za waszą służbę’ niż spędzając właśnie z wami te pierwsze dni świąteczne. Tak, proszę, to przyjmijcie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania wigilijnego z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej w Jaryłówce.
Prezydent Karol Nawrocki zapoznał się z zadaniami wykonywanymi przez żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego „Północ” i funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach operacji „Bezpieczne Podlasie”. Wizyta obejmowała posterunki graniczne i obserwacyjne, bieżące standardowe zadania w ramach posterunków mobilnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także zajęcia szkoleniowe i trening fizyczny żołnierzy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wziął udział w treningu bokserskim na „tarczy”. Następnie złożył mundurowym świąteczne życzenia.
„Nasze granice są bezpieczniejsze dzięki waszej pracy”
Nie mogłem wymarzyć sobie piękniejszej Wigilii niż ta spędzona z polskimi żołnierzami i funkcjonariuszami. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panom generałom za zaproszenie na granicę Rzeczpospolitej. Za przyjrzenie się waszej codziennej ciężkiej pracy. Byłem z wami na „pasku”, jak to nazywacie. Trenowałem z wami przed momentem. I myślę sobie, że ta Wigilia będzie wyjątkowa i szczególna także w moim życiu
— powiedział Karol Nawrocki.
Wigilia to czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale tez najpotężniejszego Człowieka w historii świata. Każdego roku w Wigilię na nowo rodzi się nasza wielka nadzieja. nadzieja na to, że wartości chrześcijańskie: dobro, miłość, miłosierdzie, będą dominować na świecie. I świat będzie lepszy, będzie bez politycznego sporu. Będzie lepszy, bo będzie bez wojen, bez walk. Ta nadzieja rodzi się w naszych sercach, za sprawą Bożego Narodzenia każdego roku. Ale wiemy, że tak nie jest
— dodał.
My chcemy miłości, miłosierdzia, niepodległych państw przywiązanych do wartości demokratycznych. Ale kto jak nie wy, żołnierze i funkcjonariusze, wiecie najlepiej, że nie tylko przy granicach Polski, ale na całym świecie, wojny są częścią naszego społecznego życia, niestety. Granic Rzeczpospolitej trzeba bronić. Pod presją działań Białorusi i Rosji są zagrożone, ale są bezpieczniejsze dzięki waszej codziennej pracy
— zwrócił uwagę prezydent
Symboliczne puste miejsce przy stole
Przyjechałem do was, moi drodzy żołnierze i funkcjonariusze, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego żołnierza, polskiego munduru, polskiego funkcjonariusza. Nie wyobrażam sobie, jak bardziej w sposób symboliczny, jako prezydent RP, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, powiedzieć wam „dziękuję za waszą służbę” niż spędzając właśnie z wami te pierwsze dni wigilijne. Tak, proszę, to przyjmijcie
— powiedział Nawrocki.
Składam wam z głębi serca najlepsze życzenia Bożego Narodzenia. Spędzenie Wigilii Bożego Narodzenia w gronie przyjaciół. Myślę sobie, że to symboliczne nakrycie poświęcone dla przybysza, wędrowca w naszych domach, dzisiaj w waszych domach będzie miało podwójną symbolikę. Bo w waszych domach wasi najbliżsi będą myślą o tym, że wy, świadomie, kochając ich przecież tak bardzo, wybraliście w Wigilię Bożego Narodzenia służbę, misję, dla naszego i dla nich także bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie z głębi serca jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych wam dziękuję
— dodał.
Chcę abyście usłyszeli od Zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jest z was dumny, dziękuję wam. I naród jest z was dumny, dziękuje wam
— podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Prezydent zaznaczył, że wszyscy żołnierze i funkcjonariusze są ambasadorami Polski, budując jej pozycję także w sojuszach. Także w tym najważniejszym: Sojuszu Północnoatlantyckim, należycie wypełniając swoje zadania.
Po to się zbroimy, po to budujemy siły zbrojne, po to naciskami na przeznaczenie 5 proc. PKB na armię, by nikt nie odważył się zaatakować naszej ukochanej Rzeczpospolitej Polskiej
— podsumował.
