W programie Interii „Polityczny WF” dziennikarz Marcin Fijołek przedstawił plotkę, jakoby Jan Pospieszalski, znany muzyk i publicysta, miał być jedną z lokomotyw wyborczych na liście Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w kolejnych wyborach parlamentarnych. Pospieszalski stanowczo zdementował te doniesienia. „Czy chcecie bym debiutował w Sejmie od razu na pozycji marszałka seniora? A skoro Marcin mówi, że będziemy grać koncerty kolędowe, mógłby od razu zareklamować gdzie” - z humorem odpowiedział muzyk.
Marcin Fijołek w asekuracyjny sposób w programie „Polityczny WF” ujawnił plotkę, dotyczącą rzekomego startu wyborczego Jana Pospieszalskiego.
Uwaga, to są plotki, jak sami zainteresowani będą chcieli zaprzeczyć, to oczywiście z przyjemnością przyjmiemy takie oświadczenia, że to niemożliwie, ale proszę nam pozwolić poplotkować przy okazji świąt. Na przykład Jan Pospieszalski miałby być jedna z takich lokomotyw wyborczych
— mówił Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News.
Organizuje Braunowi spotkania, gra na gitarce. (…) Pamiętam z początku lat 90-tych, bo tak stary niestety jestem, jak grał Voo Voo, to zupełnie inna bajka
— wtrącił współprowadzący program Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu Interia i szef pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat.
Teraz gra w okresie świątecznym i poświątecznym kolędy po całej Polsce, zatem to też budzi sympatię. To jest jedna z kandydatur
— zaznaczył Fijołek.
Reakcja Jana Pospieszalskiego
Jan Pospieszalski na platformie X w żartobliwym stylu zapewnił, że wspomniana plotka jest nieprawdziwa.
Biorąc na poważnie sentencję Gorczakowa „Wierzę tylko w wiadomości zdementowane” doniesienia Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka, że mam być „lokomotywą wyborczą” Korony, powinienem olać. Panowie - przecież sami mówicie, że pamiętacie mnie jeszcze z czasów Voo Voo, więc mój wiek nie jest tajemnicą. Czy chcecie bym debiutował w Sejmie od razu na pozycji marszałka seniora?
— pytał dziennikarzy Polsatu Jan Pospieszalski.
A skoro Marcin mówi, że będziemy grać koncerty kolędowe, mógłby od razu zareklamować gdzie. Zatem ja przypomnę: 27 Kraków, 2.01 (piątek) Gdańska Stary Maneż, 5.01 Wrocław Impart-Centrum, 6.01 W-wa - Palladium, 9.01 Siedlce - sala Podlasie, 10.01 Łomża filharmonia, 11.01 Częstochowa - Politechnik, 13.01 Lublin CSK. Wpadajcie! Bilety dostaniecie w prezencie. Piotr Witwicki - za ten gustowny christmasowy sweterek, a Marcin Fijołek w akcie solidarności za fryzurę
— dodał.
Spotkanie, na którym byli Pospieszalski i Braun
W kolejnym wpisie muzyk przedstawił sytuacje, na podstawie której dziennikarze mogli uznać, że „dołącza do frontu gaśnicowego”.
Zapewne Marcin Fijołek i Piotr Witwicki zinterpretowali to zdjęcie jako dołączenie przeze mnie do frontu gaśnicowego. Wprawdzie od chanuki zdecydowanie wolę świece adwentowe i mam przepisową gaśnicę w samochodzie, jednak od wdrapywania się na mównicę sejmową, wolę jeszcze, (póki sił starczy) wdrapywać się z gitarką na estradę
— napisał Pospieszalski.
Widziałem, że ta rolka z Grzegorzem Braunem robiła grube wyświetlenia, więc parę słów komentarza. 13 grudnia, w Zielonej Górze zaplanowany był świąteczny kiermasz książek. Wśród wystawców Tomasz Sommer wydawnictwo 3Dom, Wektory itp. Organizatorzy zaprosili mnie, żebym przyjechał ze swoją książką, płytami i gitarą. W 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wykonałem tam kilka piosenek właśnie tego okresu, wśród nich, napisane w obozach internowania - „Zielona Wrona” i „13 Grudnia roku pamiętnego”. Na kiermaszu były też książki Marka Skalskiego i Grzegorza Brauna i wiadomo było, że autorzy się pojawią. Prezydent Zielonej Góry Łukasz Pabierowski, na wieść o planowanej wizycie Brauna, tak się przestraszył, że przysłał swojego zastępcę z „dekretem” w którym wycofywał pozwolenie na organizację kiermaszu, w podlegającej miastu świetlicy. Sytuacja była wymowna - oto 13 grudnia, przedstawiciel PO próbuje rozpędzić prawicowe wydarzenie
— przedstawił sytuację publicysta.
Już nie wiem, co dla prezydenta jest straszniejsze - Braun, a może książki? A może upamiętnienie Stanu Wojennego i współorganizator kiermaszu, Czesław Laska, weteran Solidarności, prezes stowarzyszenia Pamięć Polskich Kresów? Na zakaz kontynuowania wydarzenia zareagowaliśmy śmiechem, a Grzegorz, z właściwą sobie manierą, skwitował całą sytuację… Brakował tylko oddziału prewencji nasłanej przez władze. A potem się dziwią, że Korona ma już dwucyfrowy wynik
— podsumował Pospieszalski.
Do wyborów jeszcze daleko, ale jak widać, na razie kompletnie nie wiadomo, kto miałby być „lokomotywami wyborczymi” partii Grzegorza Brauna, a tych przecież będzie potrzeba w skali całej Polski aż kilkadziesiąt.
