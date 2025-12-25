TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wyjątkowe życzenia posła Goska dla Tuska! "Zarządza strachem. Ze szczerego serca życzę, żeby przestał to robić"

Poseł Mariusz Gosek w programie "Budzimy się" na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Youtube/TV wPolsce24
To będą bardzo trudne święta, bo jeśli zerkniemy chociażby na rozwój górnictwa. Nie dotyczy to tylko Silesii, niestety, poza Silesią też jest ogromny dramat. (…) Padają spółki z zakresu przemysłu energochłonnego, czyli też cała ceramika: Paradyż, Końskie. Huta Ostrowiec. Huta w Grzybowie. To wszystko jest teraz. To są ogromne zwolnienia. A pan Donald Tusk wychodzi i cieszy się, że gdzieś tam znalazł stację z paliwem za 5,18” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Gosek.

Polityk opozycji został zapytany w programie „Budzimy się” o spot, w którym premier Donald Tusk chodzi po KPRM i szuka pracowników, z którymi mógłby podzielić się opłatkiem.

Donald Tusk jest zabłąkany. Zapewne dlatego, że w KPRM rzadko bywa. Wrócił po prostu ten stary, sprawdzony Donald Tusk,…

