Poseł PiS Mateusz Morawiecki na platformie X złożył Polakom życzenia świąteczne. „Kochani, z okazji świąt Bożego Narodzenia składam Wam serdeczne życzenia pokoju serca, nadziei i dobra” - życzył były premier.
Boże Narodzenie to nie tylko tradycja i rodzinne spotkania. To przede wszystkim czas przyjścia Jezusa Chrystusa, źródła nadziei, radości i sensu, które są obecne i wieczne, niezależnie od zmieniających się okoliczności świata
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
To przypomnienie, że światło zawsze ma większą moc niż ciemność, a dobro i prawda wymagają naszej codziennej troski i odwagi. Te wartości: nadzieja i radość, nie są dane raz na zawsze. Trzeba o nie toczyć codzienną, cichą walką, zaczynając od siebie, od własny wyborów, od odpowiedzialności za słowo i czyn. To od postawy każdego z nas zaczyna się siła wspólnoty, którą tworzymy. Niech ten wyjątkowy czas, tak głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji, czas wigilijnego stołu, łamana się opłatkiem i wspólnego kolędowania, będzie okazją do zatrzymania się, refleksji, oraz umocnienia relacji z najbliższymi
— dodał.
„Niech światło betlejemskiej nocy jednoczy nas”
Były premier zwrócił uwagę na konieczność pamięci o osobach, które święta przeżywają w samotności.
Pamiętajmy także o tych, którzy te święta przeżywają w samotności – o słabszych, o starszych, o chorych, o potrzebujących. Wspólnota zaczyna się od uważności, dostrzeżenia drugiego człowieka, wyciągnięcia ręki i zwykłej, ludzkiej obecności. Niech światło betlejemskiej nocy jednoczy nas, umacnia więzi społeczne i przypomina o odpowiedzialności, jaką ponosimy jedni za drugich, oraz za Polskę. Błogosławionych, spokojnych i pełnych dobra świąt Bożego Narodzenia
— życzył Mateusz Morawiecki.
