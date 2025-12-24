W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia na straży bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników stoi około 20 tysięcy żołnierzy - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z żołnierzami służącymi w Centrum Logistycznym Rzeszów-Jasionka.
Szef MON złożył życzenia żołnierzom z okazji Bożego Narodzenia. Podkreślił, że pełnią oni misję zarówno w kraju, jak i poza granicami.
To jest około 20 tysięcy żołnierzy, którzy dziś w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia stoją na straży bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników
— powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że nie ma dnia, który zwalnia z tej służby.
Wysokie zaufanie Polaków do wojska
Minister zwrócił uwagę, że w tym roku zaufanie do wojska wyraziło 94 proc. Polaków - najwięcej w historii.
Pomimo, że będziecie na służbie, pomimo że będziecie odpowiadać za bezpieczeństwo w ten świąteczny czas, nie będziecie sami ani nie będziecie samotni. Myśli Waszych rodzin i wielkiej rodziny wojskowej będą z Wami
— powiedział wicepremier zwracając się do żołnierzy.
CZYTAJ TAKŻE:
— Para Prezydencka kieruje życzenia do Polaków. „Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!”
— Prezes PiS życzy Polakom: „Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin…”
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749036-20-tys-zolnierzy-pracuje-w-wigilie-odwiedzil-ich-szef-mon
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.