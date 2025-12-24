20 tys. żołnierzy na służbie w Wigilię. Odwiedził ich szef MON. "Myśli Waszych rodzin i wielkiej rodziny wojskowej będą z Wami"

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia na straży bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników stoi około 20 tysięcy żołnierzy - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z żołnierzami służącymi w Centrum Logistycznym Rzeszów-Jasionka.

Szef MON złożył życzenia żołnierzom z okazji Bożego Narodzenia. Podkreślił, że pełnią oni misję zarówno w kraju, jak i poza granicami.

To jest około 20 tysięcy żołnierzy, którzy dziś w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia stoją na straży bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników

— powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że nie ma dnia, który zwalnia z tej służby.

Wysokie zaufanie Polaków do wojska

Minister zwrócił uwagę, że w tym roku zaufanie do wojska wyraziło 94 proc. Polaków - najwięcej w historii.

Pomimo, że będziecie na służbie, pomimo że będziecie odpowiadać za bezpieczeństwo w ten świąteczny czas, nie będziecie sami ani nie będziecie samotni. Myśli Waszych rodzin i wielkiej rodziny wojskowej będą z Wami

— powiedział wicepremier zwracając się do żołnierzy.

