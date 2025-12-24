„Uważam, że należy ostentacyjnie zlekceważyć te orzeczenia i absolutnie się do nich nie stosować. (…) Stopień zakłamania i zideologizowania Trybunału Sprawiedliwości UE jest porażający” - powiedział wprost były prezydent Andrzej Duda, komentując w świątecznej rozmowie z portalem wPolityce.pl uderzenie TSUE w polski Trybunał Konstytucyjny.
Lekceważyć orzeczenia TSUE
W wywiadzie redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel wskazała, że „widać wzmożoną chęć urządzania polskiego prawa, polskiego życia publicznego”, a „TSUE posunął się wręcz do podważenia kompetencji czy legalności Trybunału Konstytucyjnego”. Padło więc pytanie, jak na to reagować?
Uważam, że należy ostentacyjnie zlekceważyć te orzeczenia i absolutnie się do nich nie stosować. Przy czym trzeba byłoby poważnie zastanowić się na przyszłość, jaką politykę wobec tych organów prowadzić. Stopień zakłamania i zideologizowania Trybunału Sprawiedliwości UE jest porażający. Uważam, że trzeba twardo stawiać polskie sprawy. To jest zakłamane towarzystwo, które w Polsce realizowało swoje osobiste interesy, które straciło wpływ na obsadę stanowisk w wymiarze sprawiedliwości i zareagowało na to z wściekłością
— odparł Andrzej Duda.
Skala zakłamania elit europejskich
Zapytany zaś, czy spodziewał się, że w tej dowolności rozumienia prawa, rząd Donalda Tuska posunie się aż tak daleko, były prezydent powiedział:
Spodziewałem się, że będzie dokonywać wściekłej kontrakcji. Ale przyznaję szczerze, że jedna rzecz mnie zaskoczyła: skala zakłamania elit europejskich.
Następnie dodał:
Bo zakłamanie obozu liberalno-lewicowego, w tym tzw. elit czy jak to kiedyś powiedział Ludwig Dorn „łże elit”, nie jest niczym obcym. W Polsce spotykamy się z tym od lat. Sądziłem natomiast, że europejskie elity mają więcej uczciwości i moralności. Okazuje się, że tak nie jest. Bo jeżeli już zaczęli wtrącać się swego czasu w sprawy praworządności, na etapie interpretacji norm konstytucyjnych, to należałoby w tym wtrącaniu się być uczciwym. A kiedy przyszła druga strona, która otwarcie i ostentacyjnie łamie normy konstytucyjne, państwo udają, że tego nie widzą. Mało. Niektórzy z nich, gdy zostają przyciśnięci do muru pytaniami, którym bardzo trudno zaprzeczyć, mówią: „To jest niezbędne do przywrócenia praworządności”. Przywracają rzekomą praworządność poprzez łamanie prawa, poprzez łamanie norm konstytucyjnych. Trudno sobie wyobrazić większą hipokryzję. Dla mnie jakakolwiek poważna rozmowa z obecnymi elitami brukselskimi jest zakończona. Już nigdy tych ludzi nie potraktuję poważnie i nie uznam za wiarygodnych partnerów. Nigdy! Ich wiarygodność jest zerowa.
Adam Kacprzak/wPolityce.pl
