„Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus przyniesie Wam pokój, radość i nadzieję” - przekazał w życzeniach bożonarodzeniowych prezes PiS Jarosław Kaczyński, opublikowanych w mediach społecznościowych. „Chciałbym życzyć Państwu, by te Święta były szczęśliwe, ciepłe, rodzinne i by nasze sprawy, te właśnie szersze, układały się lepiej niż dotychczas. Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego narodu” - podkreśla w nagraniu.
Święta nadziei
Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Święta nadziei, nadziei w tych sprawach ostatecznych, związanych z narodzeniem Chrystusa, ale także tych zwykłych naszych sprawach, naszych sprawach rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych i tych narodowych, państwowych
— mówi w specjalnym nagraniu Jarosław Kaczyński.
„Byśmy wyszli z tego trudnego okresu”
Chciałbym życzyć Państwu, by te Święta były szczęśliwe, ciepłe, rodzinne i by nasze sprawy, te właśnie szersze, układały się lepiej niż dotychczas. Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego narodu i w stronę takiej sytuacji, w której nasze państwo będzie wykonywało swoje obowiązki wobec obywateli naprawdę dobrze i rzetelnie i sprawiedliwie
— podkreśla prezes PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749030-zyczenia-prezesa-pis-bysmy-wyszli-z-tego-trudnego-okresu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.