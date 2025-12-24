WIDEO

Prezes PiS życzy Polakom: "Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin..."

Prezes PiS Jarosław Kaczyński składa Polakom bożonarodzeniowe życzenia / autor: X/Jarosław Kaczyński/@OficjalnyJK
Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech narodzony Jezus Chrystus przyniesie Wam pokój, radość i nadzieję” - przekazał w życzeniach bożonarodzeniowych prezes PiS Jarosław Kaczyński, opublikowanych w mediach społecznościowych. „Chciałbym życzyć Państwu, by te Święta były szczęśliwe, ciepłe, rodzinne i by nasze sprawy, te właśnie szersze, układały się lepiej niż dotychczas. Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego narodu” - podkreśla w nagraniu.

Święta nadziei

Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Święta nadziei, nadziei w tych sprawach ostatecznych, związanych z narodzeniem Chrystusa, ale także tych zwykłych naszych sprawach, naszych sprawach rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych i tych narodowych, państwowych

— mówi w specjalnym nagraniu Jarosław Kaczyński.

Byśmy wyszli z tego trudnego okresu”

Chciałbym życzyć Państwu, by te Święta były szczęśliwe, ciepłe, rodzinne i by nasze sprawy, te właśnie szersze, układały się lepiej niż dotychczas. Byśmy wyszli z tego trudnego okresu w kierunku rozwoju, bezpieczeństwa naszych rodzin, ale także bezpieczeństwa naszego narodu i w stronę takiej sytuacji, w której nasze państwo będzie wykonywało swoje obowiązki wobec obywateli naprawdę dobrze i rzetelnie i sprawiedliwie

— podkreśla prezes PiS.

Adam Kacprzak/X

