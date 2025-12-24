WIDEO

Para Prezydencka kieruje życzenia do Polaków. "Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!"

Pierwsza Dama Marta Nawrocka i prezydent RP Karol Nawrocki - życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia / autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP
Pierwsza Dama Marta Nawrocka i prezydent RP Karol Nawrocki - życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia / autor: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Para Prezydencka skierowała do Polaków życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. „Bóg się rodzi, moc truchleje! Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!” - mówi w specjalnym nagraniu prezydent Karol Nawrocki.

Życzenia od Pary Prezydenckiej

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami! Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku. Czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności. Czas, gdy jesteśmy naprawdę razem – i najpełniej to przeżywamy

— mówi prezydent Nawrocki.

Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska

— dodaje Pierwsza Dama Marta Nawrocka.

Polacy od wieków pielęgnują bogate tradycje bożonarodzeniowe. Świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, przepiękne kolędy i pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje, są naszym wspólnym dziedzictwem. Strzeżmy tego skarbu – i przekazujmy go kolejnym pokoleniom

— podkreśla głowa państwa.

Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!”

Przed nami czas odpoczynku i wytchnienia. Szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służb, dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta. Serdecznie dziękujemy za ten trud

— mówi małżonka prezydenta.

Bóg się rodzi, moc truchleje! Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie! Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia – w zdrowiu i rodzinnym szczęściu! Wesołych Świąt!

— życzy Para Prezydencka.

Adam Kacprzak/prezydent.pl

