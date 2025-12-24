Para Prezydencka skierowała do Polaków życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. „Bóg się rodzi, moc truchleje! Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!” - mówi w specjalnym nagraniu prezydent Karol Nawrocki.
Życzenia od Pary Prezydenckiej
Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami! Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku. Czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności. Czas, gdy jesteśmy naprawdę razem – i najpełniej to przeżywamy
— mówi prezydent Nawrocki.
Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska
— dodaje Pierwsza Dama Marta Nawrocka.
Polacy od wieków pielęgnują bogate tradycje bożonarodzeniowe. Świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, przepiękne kolędy i pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje, są naszym wspólnym dziedzictwem. Strzeżmy tego skarbu – i przekazujmy go kolejnym pokoleniom
— podkreśla głowa państwa.
„Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie!”
Przed nami czas odpoczynku i wytchnienia. Szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służb, dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta. Serdecznie dziękujemy za ten trud
— mówi małżonka prezydenta.
Bóg się rodzi, moc truchleje! Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w Państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie! Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia – w zdrowiu i rodzinnym szczęściu! Wesołych Świąt!
— życzy Para Prezydencka.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— NASZ WYWIAD. Andrzej Duda: Polska potrzebuje innych władz, żeby się rozwijać. Kto zawróci nas z drogi bezpieczeństwa, ten jest zdrajcą!
— Karol Nawrocki osobiście wyciął i przyniósł choinkę do Pałacu Prezydenckiego! Głowie państwa towarzyszył syn Antoni. WIDEO
— Wigilia Narodzenia Pańskiego. Piękne symbole, tradycje i gesty. „Miłość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi”
Adam Kacprzak/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749025-para-prezydencka-kieruje-zyczenia-do-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.