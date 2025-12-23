TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Żurek ustawami chce przykryć swoje klęski? Buda: "Mają się nijak do rzeczywistości konstytucyjnej i praworządności"

Waldemar Buda ocenił, że Waldemar Żurek projektami ustaw próbuje przykryć swoje klęski. / autor: Fratria
Waldemar Buda ocenił, że Waldemar Żurek projektami ustaw próbuje przykryć swoje klęski. / autor: Fratria

Żurek ma dwa segmenty działalności. Pierwszy to jest „rozliczanie”, a drugi to „przywracanie praworządności” w zakresie wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. W jednym i w i drugim nie idzie, ale tutaj były straszliwe klęski w ostatnim czasie na polu rozliczeń” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rozwoju i technologii, komentując zapowiedziane przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekty ustaw.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów a także tzw. „ustawy praworządnościowej”. O decyzji Rady Ministrów poinformował na konferencji prasowej szef MS Waldemar Żurek.

To nie ma sensu

Do sprawy w rozmowie z Małgorzatą Gałką i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rozwoju i technologii.

Jeżeli chodzi o KRS, „przywracanie praworządności”, kolejne ustawy, to wiadomo, że to kompletnie nie ma sensu

— ocenił.

Z założenia te wszystkie przepisy, które są proponowane, nie będą podpisane i zaakceptowane przez prezydenta, bo mają się nijak do rzeczywistości konstytucyjnej i praworządności

— wskazał.

Prawdziwe cele

Waldemar Buda ocenił, że mamy do czynienia z polityczną grą ministra sprawiedliwości, który próbuje „wykazywać swoją przydatność i dlatego próbuje on przykryć swoje klęski przy pomocy projektów ustaw.

On ma dwa segmenty działalności. Pierwszy to jest „rozliczanie”, a drugi to „przywracanie praworządności” w zakresie wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. W jednym i w i drugim nie idzie, ale tutaj były straszliwe klęski w ostatnim czasie na polu rozliczeń

— wskazał.

Rzucił, że napisał jakąś ustawę, ale czy ktoś widział, żeby ktoś opisał, co tam jest w tej ustawie? Nie. Nikt się tym nie zajmuje w ogóle

— zauważył.

Adrian Siwek/wPolsce24

