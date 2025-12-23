„Żurek ma dwa segmenty działalności. Pierwszy to jest „rozliczanie”, a drugi to „przywracanie praworządności” w zakresie wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. W jednym i w i drugim nie idzie, ale tutaj były straszliwe klęski w ostatnim czasie na polu rozliczeń” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rozwoju i technologii, komentując zapowiedziane przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekty ustaw.
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów a także tzw. „ustawy praworządnościowej”. O decyzji Rady Ministrów poinformował na konferencji prasowej szef MS Waldemar Żurek.
To nie ma sensu
Do sprawy w rozmowie z Małgorzatą Gałką i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rozwoju i technologii.
Jeżeli chodzi o KRS, „przywracanie praworządności”, kolejne ustawy, to wiadomo, że to kompletnie nie ma sensu
— ocenił.
Z założenia te wszystkie przepisy, które są proponowane, nie będą podpisane i zaakceptowane przez prezydenta, bo mają się nijak do rzeczywistości konstytucyjnej i praworządności
— wskazał.
Prawdziwe cele
Waldemar Buda ocenił, że mamy do czynienia z polityczną grą ministra sprawiedliwości, który próbuje „wykazywać swoją przydatność i dlatego próbuje on przykryć swoje klęski przy pomocy projektów ustaw.
— wskazał.
Rzucił, że napisał jakąś ustawę, ale czy ktoś widział, żeby ktoś opisał, co tam jest w tej ustawie? Nie. Nikt się tym nie zajmuje w ogóle
— zauważył.
Adrian Siwek/wPolsce24
