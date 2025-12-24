Wpisu premiera Donalda Tuska o rzekomych cenach benzyny w Polsce nie próbują bronić nawet politycy Koalicji Obywatelskiej. „W sieci już zidentyfikowano tą stację, ale prawda jest taka, że jest to wyjątek, a nie zasada” - przyznał w rozmowie z Maciejem Zemłą dla Telewizji wPolsce24 Krzysztof Kwiatkowski, senator KO.
Premier Donald Tusk pochwalił się w mediach społecznościowych, że rzekomo spełnił swoją obietnicę wyborczą dotyczącą ceny paliwa i obecnie kosztuje ono 5,18 złotych. Problem polega na tym, że średnia cena za litr paliwa Eurosuper 95 to 5,67 zł.
Stacje benzynowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Wszystko z powodu Świąt Bożego Narodzenia. Planując daleką trasę pełen bak to podstawa. Nawet jeśli cena jest daleka od świątecznej okazji
— zauważył dziennikarz Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła w swoim materiale dla „Wiadomości wPolsce24”.
Posłowie zabierają głos
Wpis Donalda Tuska w rozmowie z Telewizją wPolsce24 komentują parlamentarzyści.
Tusk jak zwykle manipuluje. Posługuje się półprawdami, argumentami, które nie bronią się
— wskazał Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej.
Co ciekawe narracji o tanim paliwie w Polsce nie bronią nawet parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej
W sieci już zidentyfikowano tą stację, ale prawda jest taka, że jest to wyjątek, a nie zasada
— powiedział dla Telewizji wPolsce24 Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzisiaj, zamiast zajmować się takimi pytaniami powinniśmy powiedzieć sobie jasno i również pan powinien powiedzieć, że polska gospodarka się umacnia
— przekonywał Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
