Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR w nietypowy sposób zwrócił uwagę na problem świątecznej drożyzny, który w tym roku dotyka Polaków, publikując piosenkę, która uderza w rząd Donalda Tuska.
Świąteczna lista przebojów przedstawia….
— napisał Mateusz Morawieckiwe wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Do wpisu zamieścił utwór muzyczny o rządach Donalda Tuska w tematyce świątecznej, który wygląda, jak stworzony przez sztuczną inteligencję.
Tekst utworu
1) Coraz droższe święta, coraz droższe dni.
Portfel się kurczy, aż on sypie obietnicami,
jak płatkami śniegu chwalą się paliwem
po 5,19, lecz w sklepach drożyzna wciąż trzyma się mocno.
Czy przez to Polakom żyje się lżej, gdy rachunki z dnia na dzień rosną?
Ref. Coraz droższe święta, coraz droższe święta.
Poczuj drożyznę tych świąt.
Czy z koła już jedzie z workiem obietnic?
Czy spełni je?
Chyba nie. Chyba nie.
2) Prezenty na kredyt, coraz większe rachunki.
W portfelu pustka dzięki rządom Tuska.
Droga świąteczna kolacja.
W TV mówią, że robią, nie gadają.
Ref. Coraz droższe święta, coraz droższe święta.
Poczuj drożyznę tych świąt.
Czy z koła już jedzie z workiem obietnic?
Czy spełni je?
Chyba nie. Chyba nie.
3) W rządowych reklamach gadają, nie robią,
hasła jak śnieg szybko się topią.
Czy to jest oszustwo, czy zwykła gra?
Gdzie się podział kraj, który obiecywali nam?
Ref. Coraz droższe święta, coraz droższe święta.
Poczuj drożyznę tych świąt.
Czy z koła już jedzie z workiem obietnic?
Czy spełni je?
Chyba nie. Chyba nie.
