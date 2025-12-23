Prezydent Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego Ż. w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku. Głowę państwa zauważyli tam reporterzy stacji TVN24.
Przypomnijmy, że sprawa kawalerki Jerzego Ż. pojawiła się w kampanii wyborczej i była wykorzystywana do ataków na ówczesnego kandydata na prezydenta. Wówczas Karol Nawrocki tłumaczył, że kupił kawalerkę kawalerkę od Jerzego Ż., ale płatność za nią była rozłożona w ratach. Opiekował się też mężczyzną.
Kawalerka trafiła do organizacji charytatywnej
Ostatecznie, po serii napastliwych artykułów w tej sprawie, Karol Nawrocki zdecydował się przeciąć spekulacje i przekazał kawalerkę organizacji charytatywnej, a konkretnie Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni.
Teraz okazuje się, że głowa państwa w okresie przedświątecznym zdecydowała się odwiedzić Jerzego Ż.
tkwl/TVN24
