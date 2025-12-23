Prezydent Nawrocki odwiedził Jerzego Ż. w DPS-ie! To od niego nabył kawalerkę, którą potem przekazał organizacji charytatywnej

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego Ż. w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku. Głowę państwa zauważyli tam reporterzy stacji TVN24.

Przypomnijmy, że sprawa kawalerki Jerzego Ż. pojawiła się w kampanii wyborczej i była wykorzystywana do ataków na ówczesnego kandydata na prezydenta. Wówczas Karol Nawrocki tłumaczył, że kupił kawalerkę kawalerkę od Jerzego Ż., ale płatność za nią była rozłożona w ratach. Opiekował się też mężczyzną.

Kawalerka trafiła do organizacji charytatywnej

Ostatecznie, po serii napastliwych artykułów w tej sprawie, Karol Nawrocki zdecydował się przeciąć spekulacje i przekazał kawalerkę organizacji charytatywnej, a konkretnie Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni.

Teraz okazuje się, że głowa państwa w okresie przedświątecznym zdecydowała się odwiedzić Jerzego Ż.

CZYTAJ TAKŻE:

Poruszająca historia znajomości Nawrockiego z panem Jerzym. Prezes IPN ujawnia nową okoliczność w sprawie. „Ma decydujące znaczenie”

UJAWNIAMY. Mamy testament pana Jerzego Ż! „Ja niżej podpisany przekazuję mój dobytek (…) Karolowi Nawrockiemu”

Na nic propaganda i kłamstwa obozu Tuska! Nawet w DPS-ie, w którym przebywa Jerzy Ż., wygrał Karol Nawrocki!

Karol Nawrocki podjął decyzję o przekazaniu mieszkania organizacji charytatywnej! „Zło trzeba zwyciężać dobrem”

tkwl/TVN24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych