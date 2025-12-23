Czeka nas dalsze demolowanie wymiaru sprawiedliwości? Wszystko na to wskazuje. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący m.in. wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów a także tzw. „ustawy praworządnościowej”. O decyzji Rady Ministrów poinformował na konferencji prasowej szef MS Waldemar Żurek. „To naprawdę dobry dzień dla wymiaru sprawiedliwości oraz dla polskich obywateli” - przekonywał.
Szef MS poinformował też o przyjęciu przez rząd projektu tzw. ustawy „praworządnościowej”. Przewiduje ona m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie, obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów.
Zapowiadane ustawy zostały dzisiaj przyjęte na posiedzeniu rządu. Jestem z tego bardzo zadowolony. Część mediów, opinii publicznej nie do końca wierzyła, że uda nam się to zrobić w takim tempie
— ocenił Żurek.
Pomysły Żurka
Wyrzucanie sędziów, którzy nie podobają się obecnej władzy według Żurka ma za „zadanie przywrócić wiarę obywatela w to, że za stołem sędziowskim zasiada niezawisły, bezstronny sędzia”.
Chodzi o to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że osoba, która wychodzi za sędziowski stół, jest powołana prawidłowo
— opowiadał.
Minister stwierdził, że „Polska na skutek procedury praworządnościowej była pozbawiona kilku miliardów środków unijnych”. Zwrócił też uwagę na niekorzystne wyroki przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, które skutkowały odszkodowaniami.
Żurek poinformował, że ustawa dzieli sędziów w sądach powszechnych na trzy kategorie.
Pierwsza kategoria, to młodzi sędziowie. Oni ex lege pozostają zatwierdzeni w pewien sposób. Druga kategoria to te osoby, które co najmniej raz były legalnie powołanymi sędziami, ale awansowały na wyższe stanowiska. Trzecia kategoria to osoby, które nigdy nie były powołane w legalnej procedurze przed legalną Krajową Radą Sądownictwa i przed prezydentem
— powiedział minister.
Szef MS podkreślił, że „te wszystkie polityczne strachy, że orzeczenia wydane w sądach powszechnych przez neosędziów zostaną wyrzucone do kosza, to jest nieprawda”.
Ta ustawa przesądza, że te orzeczenia pozostają w mocy. Natomiast w części konkursów, nie dotyczy to tej grupy ponad tysiąca młodych sędziów, ale te konkursy w tych dwóch pozostałych grupach będą musiały być powtórzone przed legalnym organem, po to żebyśmy już więcej nie płacili odszkodowań za wadliwie powołanych sędziów
— zaznaczył.
Żurek zapowiedział też, że część sędziów będzie startowała w nowym konkursie przed legalną Krajową Radą Sądownictwa, „ale także przedstawiciele innych zawodów prawniczych będą mogli w nich wystartować na nowo, tak żeby te konkursy nie były kwestionowane”.
Atak na KRS
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek we wtorek po posiedzeniu rządu przekazał, że przyjęta tego dnia przez rząd nowelizacja ustawy o KRS spowoduje, że Krajowa Rada Sądownictwa zostanie odtworzona „zgodnie z konstytucją”, a powołania sędziowskie „nie będą już kwestionowane”. W istoie są one jednak „kwestionowane” przez obecne władze i związane z nimi środowiska, które nie mogły pogodzić się z utratą władzy w 2015 roku.
Chcemy przeprowadzić wybory wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów wojewódzkich administracyjnych tak, żeby wybrać tą piętnastkę, sędziowską część Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niebudzący wątpliwości
— podkreślił.
Żurek sprecyzował, że będą to wybory powszechne, które nadzorować będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Dodał, że powstaną „swego rodzaju kurie”, które umożliwią sędziom najniższych instancji wybieranie aż sześciu kandydatów, tak by ich reprezentacja w KRS „była bardzo silna”.
Minister podkreślił, że jest to „ustawa kompromisu”, gdyż sędziowie nie będą kwalifikowani jako sędziowie lub neosędziowie. Dodał, że czynne prawo wyborcze będą mieli wszyscy sędziowie, a bierne prawo wyborcze mają mieć osoby, które przepracowały minimum pięć lat w danym sądzie i od co najmniej dziesięciu lat są sędziami.
„Prezent na święta”
Po konferencji prasowej Żurek zabrał także głos w mediach społecznościowych.
Na przedświątecznym posiedzeniu rządu przyjęliśmy pakiet kluczowych ustaw dla obywateli i sądów. To bardzo dobry dzień – to, co wielu uznawało za niemożliwe w tak krótkim czasie, stało się faktem. Ustawa praworządnościowa, zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz rozwiązania dotyczące ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego. Każda z nich ma realne znaczenie dla stabilności prawa i sprawności sądów. To najlepszy możliwy prezent dla Obywateli na Święta.
— napisał.
