Prezydent Karol Nawrocki zamieścił w sieci nagranie, które pokazuje, jak w Pałacu Prezydenckim znalazła się w tym roku żywa choinka. Okazuje się, że wybrał się po nią na plantację choinkową w miejscowości Ponurzyca w gminie Celestynów osobiście w towarzystwie syna Antoniego.
Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak prezydent wybiera choinkę, a następnie sam ją wycina. Przy okazji sympatycznej sytuacji wyboru choinko prezydent podzielił się istotną myślą.
Ta jest fajna, że nie ma czubka, bo właśnie takie ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę
— stwierdził Karol Nawrocki.
Z kolejnych ujęć widać, że prezydent sam wniósł wspomnianą choinkę do Pałacu Prezydenckiego.
Choinka sama się nie przyniesie
— napisał na platformie X prezydent.
Tusk sam nie dał rady
W sieci błyskawicznie pojawiły się porównania dotyczące tego, że prezydent Karol Nawrocki sam niósł choinkę, natomiast Donald Tusk potrzebował do tego zadania pomocy drugiego mężczyzny.
