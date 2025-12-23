WIDEO

Karol Nawrocki osobiście wyciął i przyniósł choinkę do Pałacu Prezydenckiego! Głowie państwa towarzyszył syn Antoni

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: X Karol Nawrocki/X Mikołaj Bujak
autor: X Karol Nawrocki/X Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki zamieścił w sieci nagranie, które pokazuje, jak w Pałacu Prezydenckim znalazła się w tym roku żywa choinka. Okazuje się, że wybrał się po nią na plantację choinkową w miejscowości Ponurzyca w gminie Celestynów osobiście w towarzystwie syna Antoniego.

Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak prezydent wybiera choinkę, a następnie sam ją wycina. Przy okazji sympatycznej sytuacji wyboru choinko prezydent podzielił się istotną myślą.

Ta jest fajna, że nie ma czubka, bo właśnie takie ludzkie poszukiwanie ideału jest zawsze skazane na porażkę

— stwierdził Karol Nawrocki.

Z kolejnych ujęć widać, że prezydent sam wniósł wspomnianą choinkę do Pałacu Prezydenckiego.

Choinka sama się nie przyniesie

— napisał na platformie X prezydent.

Tusk sam nie dał rady

W sieci błyskawicznie pojawiły się porównania dotyczące tego, że prezydent Karol Nawrocki sam niósł choinkę, natomiast Donald Tusk potrzebował do tego zadania pomocy drugiego mężczyzny.

CZYTAJ TAKŻE:

Krokodyle na choince w macierzystym sądzie Żurka. Pawełczyk-Woicka: Ktoś uznał dekorację za niepełną i postanowił dodać coś od siebie

Nietypowa sytuacja w Zabrzu! Ulicami miasta przejechał świątecznie ozdobiony czołg. „Prezentujemy naszego leoparda”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych