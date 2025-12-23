WIDEO

Absurdalne tezy Siemoniaka. Morawiecki drwi: Widzicie, drogie święta to nie jest wcale wina obecnie rządzących. To wina Polaków

Mateusz Morawiecki mocno skomentował bezczelne słowa Tomasza Siemoniaka. / autor: Fratria
Dla tej ekipy te drogie święta to nie jest wcale wina obecnie rządzących. To po prostu wina Polaków, bo zarabiało za mało i w związku z tym dla nich jest za drogo. Recepta? Niech zarabiają więcej” - powiedział Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR, komentując niedorzeczne tezy o drogich świętach Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służb specjalnych.

Arogancja tego rządu nie zna granic! Zobaczcie jaką mają receptę na drogie święta

— napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

Absurdalna teza Siemoniaka

Do wpisu zamieścił on nagranie, na którym szerzej pochylił się nad sprawą.

Ludzie Tuska znaleźli niesamowite rozwiązanie na drogie święta

— zaczął.

Następnie przywołane zostały absurdalne słowa ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

Dla kogoś, kto zarabia dużo, to nie będą drogie święta, a dla kogoś, kto zarabia mało, to będą drogie święta, tak po prostu jest

— opowiadał w Radiu Zet.

Arogancja rządu nie zna granic

Widzicie, dla tej ekipy te drogie święta to nie jest wcale wina obecnie rządzących. To po prostu wina Polaków, bo zarabiało za mało i w związku z tym dla nich jest za drogo. Recepta? Niech zarabiają więcej

— zauważył Mateusz Morawiecki.

Arogancja tego rządu nie zna granic

— podsumował.

