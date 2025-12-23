„Dla tej ekipy te drogie święta to nie jest wcale wina obecnie rządzących. To po prostu wina Polaków, bo zarabiało za mało i w związku z tym dla nich jest za drogo. Recepta? Niech zarabiają więcej” - powiedział Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR, komentując niedorzeczne tezy o drogich świętach Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służb specjalnych.
Arogancja tego rządu nie zna granic! Zobaczcie jaką mają receptę na drogie święta
— napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Musisz to zobaczyć! Morawiecki prezentuje świąteczny hit o rządach Tuska. „Coraz droższe święta, coraz droższe dni”
Absurdalna teza Siemoniaka
Do wpisu zamieścił on nagranie, na którym szerzej pochylił się nad sprawą.
Ludzie Tuska znaleźli niesamowite rozwiązanie na drogie święta
— zaczął.
Następnie przywołane zostały absurdalne słowa ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
Dla kogoś, kto zarabia dużo, to nie będą drogie święta, a dla kogoś, kto zarabia mało, to będą drogie święta, tak po prostu jest
— opowiadał w Radiu Zet.
Arogancja rządu nie zna granic
Widzicie, dla tej ekipy te drogie święta to nie jest wcale wina obecnie rządzących. To po prostu wina Polaków, bo zarabiało za mało i w związku z tym dla nich jest za drogo. Recepta? Niech zarabiają więcej
— zauważył Mateusz Morawiecki.
Arogancja tego rządu nie zna granic
— podsumował.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jeszcze droższe Święta! Za kolacje wigilijną zapłacimy niemal 4 proc. więcej niż przed rokiem. SPRAWDŹ, co zdrożało
— Drożyzna na Boże Narodzenie. Prezes Kaczyński przejęty losem Polaków. „Myślicie, że Tusk i jego ludzie zastanawiają się nad tym?”
— Prezes PiS: „W sklepach taniej? Na stacjach paliwo niby za 5,18 zł? Aż nie chce się wierzyć, że premier polskiego rządu nie wie, ile Polacy płacą”
Adrian Siwek/X/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748995-morawiecki-o-tezach-siemoniaka-arogancja-nie-zna-granic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.