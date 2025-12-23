Donald Tusk ostatnio na platformie X cieszył się z cen paliw na dwóch stacjach BP - najpierw znalazł taką, gdzie benzyna bezołowiowa 95 kosztowała 5,18 zł, a później inną, gdzie była za 5,14 zł. Jednak na przytłaczającej większości stacji cena benzyny jest znaczenie wyższa. Właśnie dlatego portal Demagog zakwalifikował wpis Tuska jako manipulację.
W czerwcu 2022 roku Donald Tusk zapowiedział, że gdyby znów został premierem, następnego dnia paliwo na stacjach kosztowałoby 5,19 zł. 22 grudnia 2025 roku opublikował zdjęcie pylonu cenowego, na którym widnieje cena 5,18 zł za litr benzyny bezołowiowej 95. Post podali dalej inni politycy KO, Adam Szłapka, Cezary Tomczyk, Tomasz Siemoniak
— napisał na platformie X organizacja fact-checkingowa Demagog.
Według wielu źródeł średnie ceny benzyny bezołowiowej 95 na stacjach paliw są obecnie znacznie wyższe. Według Komisji Europejskiej to 5,85 zł (dane z 15 grudnia). Reflex – 5,78 zł (18 grudnia), AutoCentrum.pl – 5,66 zł (aktualizowane na bieżąco)
— zaznaczył Demagog.
„Rząd nie podjął działań, które mogłyby wpłynąć na ceny benzyny
Organizacja fact-checkingowa zauważyła, że wybiórcze wykorzystanie danych z jednej stacji benzynowej, do próbowania wywołania wrażenia, że benzyna kosztuje w okolicach 5,19 zł za litr, jak obiecał Tusk w 2023 roku, to manipulacja. Demagog dodał przy tym, że nie są znane jakiekolwiek działania rządu, który mogłyby wpłynąć na ceny benzyny. Zatem to, ile płacą kierowcy na stacjach, jest obecnie w całości ukształtowane przez wolny rynek, w szczególności przez cenę baryłki ropy.
Pokazanie jednej wyjątkowo niskiej ceny, pomijając informacje o znacznie wyższej średniej, to wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy. Oceniamy to na manipulację. Rząd nie podjął działań, które mogłyby wpłynąć na ceny benzyny. Są one wynikiem aktualnych zjawisk na światowym rynku. Nie dotarliśmy do informacji, według których akcyza, VAT na paliwo czy opłata emisyjna miałyby się w najbliższym czasie zmienić
— podkreślił Demagog.
