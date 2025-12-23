Osoba murarska zamiast murarza? Nowe wymogi w ogłoszeniach o pracę. Dziemianowicz-Bąk broni absurdu: Mamy piękny, bogaty język

gnieszka Dziemianowicz-Bąk broniła absurdalnych przepisów dotyczących tego, że w ogłoszeniach o pracę nie będzie można określać płci szukanego pracownika. / autor: PAP/Radek Pietruszka
Nie powinno się na etapie rekrutacji, na etapie tworzenia ogłoszenia, definiować, czy ma to być kobieta, czy mężczyzna” - przekonywała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na antenie TVP w likwidacji, broniąc absurdalnych przepisów dotyczących tego, że w ogłoszeniach o pracę nie będzie można określać płci szukanego pracownika.

Z powodu nowelizacji Kodeksu pracy, która ma „ograniczać dyskryminację” w rekrutacji od 24 grudnia 2025 r. pracodawcy będą musieli stosować neutralne płciowo nazwy stanowisk w ogłoszeniach o pracę.

I tak nie będzie można już szukać stolarza czy murarza, tylko „osoby stolarskiej” lub „osoby mularskiej”. Podobnie będzie wyglądało to w drugą stronę. Nie będzie można szukać kobiety jako niańki do dziecka, aby… nie dyskryminować mężczyzn.

Walka z „dyskryminacją”

Absurdu tego broniła na antenie TVP w likwidacji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Już 24 grudnia rzeczywiście wchodzi ustawa, która była projektem Koalicji Obywatelskiej, ale także realizacją dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jawności wynagrodzeń i walki z dyskryminacją właśnie na rynku pracy

— mówiła.

Częścią tych zmian oprócz jawności wynagrodzeń, oprócz obowiązku podawania tych kwot wynagrodzeń, z jakimi można się liczyć na etapie rekrutacji, wchodzą zasady równego traktowania, to znaczy niedyskryminowania ze względu na płeć, jeżeli chodzi o rekrutację

— przekonywała.

Można zrobić ogłoszenie „szukam osoby do prac stolarskich”. Mamy piękny, bogaty język polski

— stwierdziła.

Nie powinno się na etapie rekrutacji, na etapie tworzenia ogłoszenia, definiować, czy ma to być kobieta, czy mężczyzna

— mówiła.

Adrian Siwek/X/TVP info w likwidacji

