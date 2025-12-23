„Nie wiem, czy Donald Tusk wie, jak jest naprawdę. Uzmysłówmy sobie jedną sytuację. Donald Tusk nie jest już graczem na miarę polityka europejskiego. On już chyba tę świadomość ma, natomiast stara się jeszcze na użytek tutaj wewnętrzny przekonać, że jest tak wybitnym politykiem, tak szanowanym politykiem na salonach europejskich, że jak to wielokrotnie mówił, nikt go nie ogra. I oczywiście ta narracja spotyka się z uznaniem jakiejś części wyborców w Polsce i część wyborców dalej w to wierzy. Natomiast ten materiał, który obejrzeliśmy, świadczy dokładnie o tym, że Tusk jest poza grą, że to nie jest premier na trudny czas” - powiedział w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24 Jan Józef Kasprzyk, doradca Prezydenta RP, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nawiązując do konferencji prasowej szefa rządu, podczas której przedstawiał wyniki szczytu UE w Brukseli.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748989-tylko-u-nas-jan-jozef-kasprzyk-donald-tusk-jest-poza-gra