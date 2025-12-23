W Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego stanęła wyjątkowa szopka bożonarodzeniowa. Świętej Rodzinie - Maryi, Józefowi i Dzieciątku Jezus - towarzyszy w niej rodzina błogosławiona - Józef i Wiktoria Ulmowie, wraz z siedmiorgiem dzieci bestialsko zamordowani w 1944 r. przez Niemców za pomoc żydowskim rodzinom z Markowej. „Ta szopka przypomina, że Boże Narodzenie to nie tylko tradycja, ale także wezwanie do dobra, solidarności i odpowiedzialności za drugiego człowieka” - wyjaśniono na facebookowym profilu „W Pałacu Prezydenckim”.
Przed Pałacem Prezydenckim stanęła niedawno szopka zbudowana przez górali z Zakopanego. Dziś na facebookowym profilu „W Pałacu Prezydenckim” opublikowano zdjęcia równie wyjątkowej dioramy przedstawiającej miejsce narodzenia Pana Jezusa. Świętej Rodzinie towarzyszy tu rodzina również historyczna, ale nieco bliższa nam czasowo.
„Wezwanie do dobra i solidarności”
W Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego stanęła druga bożonarodzeniowa szopka. 🎄 Tym razem to Szopka Markowska z Błogosławioną Rodziną Ulmów - symbolem odwagi, wiary i poświęcenia
— czytamy w opisie zdjęć.
Ta szopka przypomina, że Boże Narodzenie to nie tylko tradycja, ale także wezwanie do dobra, solidarności i odpowiedzialności za drugiego człowieka
— podkreślono.
Matce Bożej, Świętemu Józefowi i nowo narodzonemu Jezusowi w stajence - stylizowanej najprawdopodobniej na izdebkę w domu Ulmów w Markowej - towarzyszą bł. Józef i Wiktoria oraz siedmioro ich dzieci (oprócz Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia i Marysi było jeszcze jedno bezimienne maleństwo, prawie gotowe do narodzin, które Wiktoria Ulma w chwili śmierci nosiła pod sercem). Są tam też mogiły członków rodziny Goldmanów - z imionami zarówno w jidysz, jak i po polsku.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku dla upamiętnienia rodziny Ulmów zabrakło miejsca na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej. Podobnie jak dla rtm. Witolda Pileckiego oraz o. Maksymiliana Kolbego. Wszystko za sprawą decyzji nowych władz muzeum. W przeszłości instytucją tą kierował Karol Nawrocki, dziś prezydent RP, a w tamtym czasie prezes IPN, który nawet nie był jeszcze ogłoszony jako kandydat na urząd głowy państwa. Nawrocki bardzo zaangażował się w działania na rzecz przywrócenia wspomnianym bohaterom należnego miejsca w muzeum. Ustawienie więc w Pałacu Prezydenckim szopki o takiej tematyce porusza tym bardziej.
Facebook/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748988-w-palacu-prezydenckim-stanela-szopka-z-rodzina-ulmow
