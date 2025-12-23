Prezydenccy ministrowie: Karol Rabenda oraz Mateusz Kotecki - zjechali do górników protestujących w kopalni Silesia. „Te postulaty, które przedstawili protestujący, będą się domagać skutecznego doprowadzenia do końca” - zapewnił Rabenda. Kotecki zapowiedział, że delegacja prezydenta będzie „pilnować spełnienia szóstego punktu postulatu, który mówi o tym, że po zakończeniu tej akcji protestacyjnej nikomu z protestujących nie stanie się krzywda”. Podczas konferencji ministrom w KPRP towarzyszyli związkowcy.
Tak jak zapowiadała wczoraj Telewizja wPolsce24, prezydencka delegacja udała się do Czechowic-Dziedzic, gdzie od poniedziałku 22 grudnia trwa protest górników kopalni Silesia. Karol Rabenda, Mateusz Kotecki, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Silesii Grzegorz Babij, szef Związku Zawodowego „Kadra” Tomasz Szpyrka oraz założyciel związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w Kopalni Silesia Kazimierz Grajcarek zorganizowali dziś wspólną konferencję prasową.
Prezydencka deklaracja
Protestujący pod ziemią są zdeterminowani do tego, aby ich słuszne postulaty zostały spełnione. W imieniu zarówno swoim, jak i w imieniu pana prezydenta chciałem zwrócić się do strony rządowej o podjęcie działań, aby tę sprawę wyjaśnić i zakończyć pozytywnie
— podkreślił Karol Rabenda.
Jeśli chodzi o ustawę podpisaną przez pana prezydenta, to prezydent już przy podpisywaniu jej zwracał uwagę, że nie jest idealna, a fakt, że nie traktuje rowno wszystkich górników w Polsce to sprawa dyskusyjna. Prezydent zapowiadał również, że złożymy w najbliższym czasie poprawkę do tej ustawy. Chciałem tę deklarację podtrzymać. Pracujemy nad tą poprawką i jeśli strona rządowa nadal będzie milczała, unikała tematu, to pan prezydent będzie składał tę poprawkę
— dodał.
Minister zaznaczył, że górnicy z kopalni należących do SSP są objęci ochroną, a tych z prywatnych kopalni to nie dotyczy.
Jest to niesprawiedliwe, wprowadza chaos i zamieszanie. A sytuacja w kopalni Silesia nie jest najlepsza i wszyscy mamy tego świadomość. Te postulaty, które przedstawili protestujący, będą się domagać skutecznego doprowadzenia do końca
— wskazał prezydencki minister.
„Będziemy pilnować, aby nikomu nie stała się krzywda”
Mateusz Kotecki wskazał z kolei, że delegacji prezydenckiej na pewno szczególnie zależeć będzie na spełnieniu jednego z postulatów protestujących.
Odwiedziliśmy protestujących 500 m pod ziemią, w szybie. Około 20 górników jest w tej chwili na dole. Są w stanie dobrym. Zapewniłem o tym, że będziemy pilnować spełnienia szóstego punktu postulatu, który mówi o tym, że po zakończeniu tej akcji protestacyjnej nikomu z protestujących nie stanie się krzywda. W sensie nie zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje, gdyż jasno deklarują i deklaruje to cała załoga, że oni występują w imieniu całej załogi Silesii
— powiedział.
Jest ich 20 na dole z tego względu, że reszta pracowników zmianowo prowadzi cały czas pracę, tak aby nie cierpiała na tym produkcja, wydobycie węgla. Podkreślają, że są przedstawicielami całej załogi i zadbamy o to, aby ten szósty punkt postulatu został spełniony, aby po zakończeniu, mam nadzieję, jak najszybszym, tego protestu, nic się im nie stało
— dodał minister.
Czy Motyka boi się przyjechać na kopalnię?
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Silesii Grzegorz Babij opowiedział z kolei o konferencji w Katowicach.
Dzisiaj rano, na zaproszenie pana ministra Zmarzłego, udaliśmy się do Katowic, na konferencję. Nic tam szczególnego nie zaistniało oprócz tego, że był apel pana ministra o to, żebyśmy nakłonili naszych kolegów do wyjazdu, bo idą święta. Zapytałem więc kolegów dzisiaj na dole, czy wyjadą, bo taki jest apel pana ministra. Powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości do czasu, dopóki nie będą mieć gwarancji, że ta ustawa ich, na piśmie oczywiście, obejmie
— podkreślił.
Powiedzieliśmy też panu ministrowi, że oczekujemy - jeżeli pan minister Miłosz Motyka boi się przyjechać na kopalnię, bo ewidentnie się boi i próbuje problem załatwić na X, ale mnie nie interesuje żaden X, bo ja nie wiem w ogóle co to ten X jest, bo ja tu się zajmuję górnikami, a nie iksami - to niech przynajmniej napisze pismo i w tym piśmie niech złoży gwarancje rządowe, że w przypadku nowelizacji tej ustawy, ona będzie przez Sejm przyjęta, bo przecież to oni mają większość w Sejmie. Ale też wiem, że jakieś pismo jest już na mailu. W związku z tym proszę dać nam czas. Musimy się zapoznać z tym pismem. Na pytania dotyczące tego pisma nie będę w tej chwili odpowiadał, bo nie wiem co w nim jest. O godzinie 14:00, tak jak było wcześniej zapowiedziane, zapraszamy na tę konferencję prasową. Odczytamy to pismo, zastanowimy się nad tym pismem, co z nim zrobić, czy ono jest na tyle dla nas satysfakcjonujące, więc zapraszam na godzinę 14:00
— dodał.
Jak KPRP może pomóc prywatnej kopalni?
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 pytał prezydenckich ministrów, na ile priorytetowo traktują sytuację.
Fakt, że jesteśmy tutaj dzisiaj, od razu w zasadzie po wybuchu tego protestu, to jest chyba dowód najlepszy na to, że pan prezydent traktuje tę sytuację poważnie i priorytetowo. Jeśli chodzi o wypowiedzenia grupowe, to jesteśmy też po rozmowie z firmą z Silesii i wiemy, że tam są jakieś rozwiązania. Będziemy obserwować, jak rozwinie się ta sytuacja i myślę, że po tej wizycie mamy zarówno pełną wiedzę, jeśli chodzi o podejście strony pracowniczej, samych protestujących, jak i też mamy pełną świadomość, w jakiej sytuacji jest ten podmiot
— odpowiedział Rabenda.
To jest podmiot prywatny. My tutaj nie mamy żadnych narzędzi wpływu, ale myślę, że mamy pełną wiedzę na temat uwarunkowań, tego, jak ta sytuacja jest skomplikowana i w tych miejscach, gdzie będziemy mogli wesprzeć, pomóc zwłaszcza pracowników, bo na nich najbardziej panu prezydentowi zależy, będziemy podejmować stosowne kroki
— wyjaśnił.
